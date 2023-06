Cuáles son las provincias que adhirieron al paro de la UTA

Con dispar acatamiento se lleva adelante el paro por 48 horas que fue anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante desde las cero horas de este jueves.

"Frente a la negativa a acordar el aumento salarial en empresas de Corta y Media Distancia del interior del país, ratificamos el paro por 48 horas con movilizaciones, que será realizado durante los días jueves 22 y viernes 23 del corriente", anunciaron anoche desde la UTA en un documento difundido por Twitter.

Y añadieron: “Sólo se garantizará la regularidad de los servicios en aquellas jurisdicciones que reconozcan el aumento salarial, en las mismas condiciones que las resueltas para el personal de conducción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, añade.

Tal como ocurrió la semana pasada, no en todas las provincias se concreta la medida de fuerza anunciada por el gremio que agrupa a los choferes de colectivos de corta y media distancia,

Cabe recordar que los dirigentes del gremio asistirán a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para este jueves a las 15, para buscar una "solución salarial que se les niega a las trabajadoras y trabajadores representados".

"Exhortamos a los responsables de Transporte, las empresas, las provincias y el Estado Nacional, que se hagan cargo del perjuicio que la negativa a acordar salarios en el interior del país, generará para los usuarios de los servicios, y el daño que producirán a la paz social", concluye el comunicado.

Según un relevamiento realizado por MDZ, la medida de fuerza no se aplica en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Salta, Jujuy, Chaco, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Tras una reunión entre el gobernador Raúl Jalil, la secretaria de Transporte provincial, Andrea Álvarez, y el secretario general de la UTA local, Juan Vergara, se firmó un acta compromiso para levantar la medida de fuerza y que el transporte público funciona con normalidad en Catamarca. La UTA de Catamarca acordó con el gobierno local y no hay paro de transporte en esa provincia.

En el caso de Córdoba, la Municipalidad de la ciudad Capital se comprometió a cumplir el mismo acuerdo para los choferes que el que se aplicó en el cierre de paritarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a fin de que el paro no tenga efecto para la jurisdicción Córdoba.

En tanto, durante la tarde de este miércoles, el Gobierno de Salta firmó un convenio con SAETA, la AMT y la UTA, en el que se acordaron las mejoras salariales para el sector, y por tanto se levantó la medida de fuerza de 48 horas anunciada en el país.

UTA Jujuy también confirmó la suspensión del paro para este jueves y viernes: “En atención al acuerdo alcanzado con el Secretario de Transporte de La Provincia de Jujuy Pablo Giachino, quien se ha comprometido a realizar los aportes necesarios para alcanzar el incremento salarial en las empresas de transporte de pasajeros de la provincia de Jujuy, en los mismos términos y en las mismas condiciones que las resueltas para el AMBA, se procede a dejar sin efecto la medida de acción gremial en dicha jurisdicción”, expresaron desde el gremio en un comunicado. La provincia de Jujuy también confirmó la suspensión del paro de transporte para este jueves y viernes. Foto: UTA de Jujuy

Por su parte, en la noche de este miércoles, el subsecretario de Transporte, Tomás Yazlle, recibió a representantes de la UTA Chaco. En el encuentro, desde Gobierno ratificaron "el compromiso del Estado provincial en garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento de los acuerdos salariales".

En la misma línea, el paro de la UTA tampoco tendrá impacto en San Juan. Está previsto que este jueves en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia se lleve a cabo una firma de un acuerdo salarial del gremio con la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

En el caso de Mendoza, cabe recordar que no se lleva adelante ningún paro de colectivos anunciado por la UTA desde hace 7 años, debido a que ese gremio no tiene representación en esta provincia.

Por su parte, los referentes de la UTA Neuquén informaron que este jueves y viernes los servicios no se verán afectarán en esa provincia, por el acuerdo paritario que se firmó la semana pasada con Koko, Pehuenche, Tigre Iguazú y Vía Bariloche. Se definió un retroactivo de los meses de abril y mayo, aumentos que se cobrarán desde julio y el pago de una suma no remunerativa de 32 mil pesos. En San Martín de los Andes y Junín de los Andes también circularán los colectivos con normalidad. Lo mismo ocurre en Río Negro donde se levantó el paro y por esta semana habrá servicio de transporte de pasajeros.

En La Rioja, en tanto, la empresa de transporte Rioja Bus informó debido a la cantidad de consultas, que no se adhiere a la protesta nacional declarado por la UTA.

Asimismo, en medio de los reclamos que llevan adelante trabajadores de la UTA, las empresas ATACO NORTE y ERSA no brindarán servicio en el recorrido interprovincial Chaco-Corrientes. Si bien en Chaco los choferes no se sumaron a la medida de fuerza tras lograr un acuerdo con el Gobierno Provincial, indicaron que la empresa Ersa no funciona por seguridad de los trabajadores.

Respecto a la provincia de Corrientes, por el momento la protesta afecta al servicio de transporte urbano de pasajeros. Sin embargo, desde el gobierno aclararon que habrá otra reunión a partir de las 15 para intentar destrabar el conflicto y no llegar a un paro de 48 horas.

En Entre Ríos, este jueves se paralizó el servicio de transporte en Paraná y la provincia. Sin embargo, los colectivos funcionan con normalidad en la ciudad de Concordia.

Las provincias donde sí se cumple con la medida de fuerza por 48 horas, pero a la espera de un acercamiento de posturas en la reunión prevista por la Unión Tranviarios Automotor, las empresas de transporte y el Gobierno son: Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.