La información clave para decidir qué carrera estudiar en Mendoza

“Si lo que quiere un chico o una chica es irse a vivir a Europa no le sirve estudiar abogacía o un profesorado. Le va a servir mucho más aprender construcción en seco o electricidad, por ejemplo”. Este es el consejo que da la funcionaria de la Dirección General de Escuelas (DGE) a cargo de la educación superior en la Provincia: Emma Cunietti. También es responsable de realizar el informe anual de carreras prioritarias, un monitor que indica dónde faltan profesionales en Mendoza.

Cunietti, ex titular de la DGE, considera como un error que las personas adapten sus vidas en función de la carrera profesional que eligen. Propone que los jóvenes de hoy hagan al revés: que elijan carreras que se adapten a la vida que quieren tener. Todo esto, teniendo en cuenta que toda profesión u oficio exige un trayecto formativo que ayudará a la persona a adaptarse a los tiempos que cambian.

La ex ministra (cuando Cobos era gobernador) hoy es Coordinadora General de Educación Superior

En este sentido, el área de Educación Superior tiene a cargo analizar la información estadística de concursos por bono de puntaje que se hace en los distintos niveles de la educación pública. Con esa información y otra que viene del Ministerio de Economía y de organizaciones vinculadas a la selección de personal, realizan una lista anual de carreras prioritarias.

Dentro de la educación técnica, faltan profesionales en Enfermería Profesional y áreas de la salud, Construcciones, Petróleo y Gas, Minería, Computación y Redes, Desarrollo de Software, Metalmecánica, Recursos Renovables y “aquellas que acompañen a los planes estratégicos de desarrollo regional”. En esta línea están, por ejemplo, la formación en minería (para Malargüe) y la tecnicatura en Petróleo (en Rivadavia).

Sobre las áreas de formación docente, faltan profesionales egresados en: Profesorados de Educación Primaria (no faltan maestras, solo que en algunos casos cuesta cubrir las suplencias, aclara Cunietti), Profesorados de Educación Secundaria en Matemática, Física, Química, Profesorados de Educación Especial, de Inglés y de Informática.

Esa información sirve para que los estudiantes puedan optar por carreras con salida laboral. Pero también determina qué carreras reciben subsidios de la DGE en institutos privados, para continuar funcionando o para formarse por primera vez.

La Expo Educativa no es un supermercado

Este miércoles arranca la Expo Educativa en la Ciudad de Mendoza. Y tendrá dos fechas la semana que viene y la otra en puntos clave de la provincia. Más que acercarse a esta feria como “un supermercado de carreras”, Cunietti invita a hacer consciente el proyecto de vida dinámico. Saber que es muy probable que “van a necesitar formarse en muchas cosas a lo largo de una carrera”.

Tanta oferta puede marear, en vez de orientar.

En ese sentido, la funcionaria piensa que la exposición sirve no sólo para los adolescentes que están saliendo del colegio secundario. “Estamos generando otras opciones. Por ejemplo, un chico que sale a los 25 años de un CENS para ser electricista no puede ir a una escuela técnica”. Hoy se impulsan nuevos “trayectos" de formación profesional que atienden las necesidades actuales, no solo para formar empleados. Otro de los objetivos de las nuevas formas de educación es “dirigir emprendimientos productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional”.

Fechas, lugares y presencia de universidades

La Expo Educativa en la Nave Cultural, de la Ciudad de Mendoza, inicia el 14 de junio y termina este viernes, 16. Para acercarse a los departamentos del sur, se replicará en San Rafael, el viernes 23. Luego estará en el Este, con sede en el Polideportivo La Colonia, de Junín, el martes 27. Y habrá una fecha en Valle de Uco, en el Polideportivo Municipal de Tunuyán, el viernes 30 de junio. En todos los casos el horario será de 9 a 17.

En cuanto a las organizaciones que llevarán su oferta educativa, además de los institutos terciarios que dependen de la DGE, habrá stands de cada unas de las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo; las Universidades Tecnológica Nacional (FRM, FRSR), Católica Argentina, Champagnat, del Aconcagua, de Mendoza, de Congreso y Maza; el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales; Ciudad Universitaria (Municipalidad de Ciudad) y algunos centros de formación y capacitación laboral.