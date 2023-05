Faltan docentes y las escuelas no consiguen reemplazos para cubrir suplencias

Es jueves 11 de mayo y el GEM (Gestión Educativa Mendoza), que contiene la información oficial de los docentes, como así también de todo el alumnado, tiene un total de 100 llamados para cubrir suplencias de primaria; es decir 100 cursos que necesitan cubrirse y donde no consiguen docentes, a pesar de las reiteradas convocatorias.

La Escuela Domingo Bombal de Capital ofrece horas cátedras en sexto llamado. La escuela María Calí ofrece por octava vez horas cátedras. En el secundario la situación parece ser similar o incluso peor: la Escuela 4-051 Américo Cali va por el llamado número 21 para Lengua Extranjera inglés; la 4-068 Atilio Anastasi ya hizo 22 llamados para encontrar profe de inglés y un caso parecido es el caso de la escuela 4-032 Nuestra Señora de las Nieves que ha convocado 25 veces. Para Procesos Productivos, la 4-138 Aborigen Americano ya pidió 15 veces que alguien tome esas horas. Cada vez menos docentes se presentan a tomar horas en los distintos niveles. La consecuencia: los 180 días de clases que plantea el Gobierno como una meta, parece utópica en algunos casos. Los costos de los traslados a las escuelas, los salarios en comparación con otras actividades, hacen que maestras y profesores desistan de tomar horas.

Las causas

Liliana Chavez es integrante de la Junta Calificadora de Méritos de Educación Primaria. En diálogo con MDZ, explicó: “A diario se ofrecen alrededor de 100 cargos o paquetes de horas en primaria. Algunos de ellos llegan a ofrecerse hasta en décimo llamado, sin que se presenten maestras; en otros casos se presentan docentes que aún no están recibidos, aproximadamente 15 por día cuyas carpetas de antecedentes son tabuladas en Junta”.

En ese sentido, dió algunas razones para entender lo que está sucediendo: “A pesar de que más de 12.000 docentes de primaria tienen su bono de puntaje 2023 algunos no pueden trabajar por los obstáculos que para acceder al psicofísico, mientras que otros se han visto obligados a capacitarse en otras tareas para dedicarse a otras actividades laborales más rentables debido a que los salarios en educación son muy bajos", aseguró la representante. Además, creen que juega en contra el alto costo del combustible para llegar a escuelas en las que no hay frecuencias de transporte público. "Los que optan ,quedan en incompatibilidad y no pueden ni renunciar ni tomar otros cargos por la normativa vigente. Los estudiantes que optan con un mínimo de 20 materias ya están resultando insuficientes, lo que provoca que en algunos casos ya se deba bajar el mínimo de materias aprobadas”, aseveró.

La duda es: ¿Qué pasa con los grados?. Pues hay escuelas donde deben improvisar. “Muchos alumnos quedan a cargo de los directivos mientras se esperan las suplencias”, dijo.

En el nivel secundario también se encienden las alertas. Claudia Burgueño, que es parte de la Junta Calificadora de Secundaria, contó a este diario que: “Entre los tres niveles, faltan docentes. La escuela Nuestra Señora de las Nieves va por el llamado número 25 para buscar profe de inglés. Es una situación que nunca ha pasado".

Aunque la distancia es un problema profundo, hay otras dificultades. "Antes ocurría sólo en las escuelas alejadas, pero ahora en todos lados. En las alejadas lo que está pasando es que se llama para tres horas y la verdad es que con los salarios docentes no conviene ir. Tampoco para las albergue que si una profe toma 6 horas y tiene que ir cada 15 días, debe hacerse cargo de los gastos, lo cual resulta muy difícil”, describe Burgueño.

“Por otro lado, más allá de lo económico, tenemos fallas graves en el sistema que hacen más lento el proceso. Un estudiante que se acaba de recibir para registrar su título en la Dirección General de Escuelas, debe saber que tendrá una demora de 120 días. Para obtener el bono de puntaje demora un mes y medio más. Luego debe ir a salud laboral, que consigue turnos para dentro de tres meses. Como por lo general no hay médicos especialistas, se alarga más la espera por los turnos. Por lo tanto, hay que pensar en un año y medio para poder ejercer con bono de puntaje”, comentó.

Además, contó un caso puntual de una escuela. “La Escuela Borghi tiene lengua de seña. Es un profesor que es sordomudo y su especialidad es el lenguaje de señas. Se tiene que sacar el certificado. En salud laboral lo han frenado en lo fonoaudiología y no le otorgan el bono. Es increíble”, confió. De acuerdo a lo que analiza Burgueño: “Las docentes están buscando algo que sea más redituable, tener un quiosco o un negocio de comidas. La mayor parte de las docentes somos sostén de familia y alquilamos y no podemos renovar por los precios de los alquileres que son altísimos en comparación de nuestros salarios. La mayoría de las maestras han tenido que sacar un crédito que poner sus cuentas en orden dan un respiro y poder sobrevivir”, finalizó.

Otras dificultades

En Educación Especial, Gustavo Gonzalez, miembro de calificadora aseveró a MDZ que hay situación “inédita”. El docente confió: “Tengo 24 años en la docencia, y es algo inédito lo que nos está sucediendo. Hemos hablado con las supervisoras e inspectoras y comparten en análisis. Estamos haciendo acuerdos con directoras y supervisores ante la falta de docentes. Se recarga el equipo y ya no se pueden cumplir con los 180 días de clases. Nuestras escuelas tienen mucha complejidad, hay muchas patologías, y las docentes no están acudiendo a los llamados pero además tampoco toman dirección o vice. Por ejemplo, la Escuela 2701 Arte aplicado ha hecho 12 llamados para vicedirección y no ha tenido respuestas”, sostuvo. Pero además, agregó otro dato: “hay una falta muy pronunciada de directivos y vice de concurso”. En esa línea, afirmó que: “El 95% de las escuelas especiales hoy se encuentran con direcciones y vice que no son de concurso. Ahí estamos en la encrucijada cuando se nos jubilen porque para ser supervisoras, tienen que ser de concurso. El Gobierno tiene que hacer los concursos que corresponde. No queremos que nuestras escuelas vayan a tener interventores Es lamentable si esa es la salida. En la corta vida de Educación especial nunca ha pasado algo así”, expresó.

Las familias también se quejan por esta situación. Amalia sostuvo a este diario que: “Mi hijo que va tercer año en una escuela pública y ha tenido dos o tres cambios de profesores titulares que ha renunciado horas, algo que hasta años atrás era imposible de pensar”. Alejandro contó sobre su hija de sala de 4 de una escuela pública de Ciudad: “Estuvo más de un mes sin profe de música y hubo reiterados llamados y nadie se presentó”,dijo. MDZ intentó hablar con la Dirección General de Escuelas pero no obtuvo respuesta.