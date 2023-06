Las expectativas de los jóvenes que votan por primera vez

Mendoza elige este domingo los candidatos a gobernador. El método de boleta única papel debuta en la provincia y a esto se suma que muchos jóvenes emitirán su voto por primera vez. ¿Qué espera esta nueva generación de los políticos?

Victoria Catapano tiene 18 años recién cumplidos, vota por primera en las PASO de este domingo y expresó lo siguiente tras emitir su voto en una escuela de Godoy Cruz: "No me costó votar con la boleta única papel. En dos minutos voté, me pareció muy ágil".

Con respecto a las expectativas que tiene con estas elecciones, Victoria contó: "Mis expectativa respecto al voto es poder transformarnos y poder cumplir de una mejor manera con nuestro derecho a ser ciudadanos para poder vivir de una mejor manera".

Por otro lado, Sebastián Cazón, de 18 años, también fue a votar por primera y expresó: "Es la primera vez que voto. Pude conocer a un candidato que me explicó cómo es la regla de votación nueva. Me resultó bastante fácil hacerlo".

Y agregó: "No conozco mucho a los candidatos, pero ya voy a tratar de informarme más para las próximas. Ahora mismo no creo mucho en la política".