Por qué Juan Darthés se vio favorecido por la Justicia brasileña

Este sábado, mediante declaraciones del abogado Fernando Burlando, se conoció que el actor Juan Darthés fue absuelto en primera instancia del delito de abuso sexual por el que había sido denunciado en 2018 por la actriz Thelma Fardin.

Los abusos se habrían llevado a cabo durante la gira en Nicaragua con la serie televisiva Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y él 45. Luego de la denuncia, el actor decide “profugarse” a Brasil, país donde tiene nacionalidad.

Frente a esto, MDZ Radio dialogó con Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina, quien sostuvo: "La Justicia brasileña no esta preparada para acreditar los casos de abuso sexual infantil".

“Este es un caso testigo, la denuncia del Thelma marca un punto de inflexión en la lucha contra el abuso sexual contra las infancias. Luego de su denuncia la cantidad de llamadas a la línea de denuncias por abuso infantil en Argentina, aumentaron un 1.200%, lo que también se refleja en la línea del 144 que aumentó un 123%”, comenzó explicando.

La particularidad de la causa, según señaló Galkin, es que en la misma intervinieron tres ministerios públicos fiscales, pertenecientes a Argentina, Brasil y Nicaragua. Los mismos, consideraron que había pruebas suficientes para avanzar con la investigación por abuso sexual contra el actor Juan Darthés. Este fin de semana se dio a conocer la sentencia donde se resuelve absolver al actor concediéndole el beneficio de la duda.

“Los estándares para decidir sobre la privación de la libertad de una persona son extremadamente altos y rigurosos, se deben acreditar con los hechos. Lo que dice el juez, que consideramos no ha tenido perspectiva de género a la hora de expedirse en esta causa, es que como no se pudo acreditar el acceso carnal, es decir, no estaría acreditada la violación. Es una sentencia muy particular, porque si bien no se expide sobre los otros delitos, sí da por corroborado el abuso sexual. Respecto a estos delitos, como estaba redactado el tipo penal en Brasil a mayo de 2009, están prescritos, por lo que no se puede avanzar en la investigación. Para la condena debería acreditarse el acceso carnal”, señaló Galkin.

En este sentido, la entrevistada agregó: “El Poder Judicial es el último reducto de transformación en donde falta modificar la cadena de los operadores policiales, y la protección de las infancias. Thelma lo dejó muy claro en la conferencia de prensa. ¿Qué más se le puede pedir a un niño o niña que son víctimas?. Hay muchos peritos psicológicos que hablan de lo difícil que es poder romper el silencio y hablar luego de haber sido víctima de un abuso sexual en las infancias. Muchas veces lleva años. La Justicia brasileña no esta preparada para acreditar los casos de abuso sexual infantil, no se les puede pedir a las víctimas que exista un tercero que presenció el acto o que lo cuenten inmediatamente. Si esas son las herramientas con las que una persona tiene que contar para denunciar, a estos delitos no les queda otra que caer en la impunidad. Si esto hubiera sido prejuzgado por la legislación argentina hubiera sido considerado violación”.

"Esto no termina acá", advirtió Thelma en conferencia de prensa tras conocer la absolución de Juan Darthés.

Además, la entrevistada sostuvo que la sentencia será apelada: “Esperamos que sea favorable y que pueda ser leída por el Tribunal Superior con perspectiva de género. En caso de que no lo fuera, lo vamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Qué pasa con los casos de abuso infantil en la Argentina

Según sostuvo Galkin, en nuestro país, el tiempo de contemplación para que la víctima denuncie se sigue debatiendo. “Muchas veces cuando se llega a la justicia, se determina que estos delitos están prescritos. Se espera que en un futuro se tenga en cuenta la particularidad de los delitos de abusos durante la infancia, debido a que lleva muchos años poder verbalizarlo y contarlo. Hay variada jurisprudencia en la materia, pero esto es una deuda de la Justicia. Falta mucho en los distintos operadores del Poder Judicial para contar con herramientas y con perspectiva de género para leer este tipo de problemática. Hoy en la Argentina solo el 15% de las denuncias por abuso sexual infantil llegan a su condena. Consideramos este caso como emblemático y por eso la Justicia tiene que dar respuesta para que las infancias y las mujeres puedan confiar”.