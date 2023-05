La advertencia de Thelma Fardin a Juan Darthés: "Esto no termina acá"

La actriz Thelma Fardin, denunciante de Juan Darthés, pidió al resto de las mujeres abusadas "que sigan adelante con sus denuncias y no se dejen adoctrinar" por el fallo que absolvió al actor en Brasil. "Esto no termina acá", agregó.



"Hoy nos paramos de otra manera frente a los vínculos", dijo Fardin durante una conferencia de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional.

"Que esto no sea un mensaje para silenciarnos", declaró la actriz a lo que agregó que "en Brasil solo el 1% de los casos de abuso llegan a sentencia".

"Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá", continuó.

Noticia en desarrollo...