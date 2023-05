El feliz balance de una familia argentina que emigró hace 6 años

“Hoy, hace 6 años, nos fuimos de Argentina rumbo a Irlanda con todo lo que entraba en cuatro valijas y cuatro mochilas. Y con mucha ilusión. Orgullosa de la decisión que tomamos”.

La frase pertenece a Juliana que, junto a su esposo Mariano y sus dos hijas, emigraron el 6 de mayo del 2017 en busca de un futuro mejor.

No estaban mal en la Argentina. Trabajaban, vivían en un departamento en Capital Federal y enfrentaban los mismos problemas que muchas familias de clase media.

Pese a no estar en una situación difícil, la falta de expectativas y un contexto de constante retroceso social los llevó a salir de su “zona de confort” y tomar esa decisión.

Sin duda, por aquel entonces con 36 años ella y 44 él, no lo hicieron pensando tanto en ellos sino en sus hijas, que hoy tienen 14 y 19 años.

Después de unos cuatro meses analizando las mejores alternativas, eligieron a Irlanda como el país para comenzar su nueva vida.

Juliana y sus hijas contaban con pasaporte comunitario, pero Mariano no. Juliana tiene un título universitario de Química, mientras que Mariano había trabajado en la empresa metalúrgica familiar.

La llegada, la búsqueda de una vivienda para alquilar, el colegio de las hijas, el trabajo fueron etapas que superaron poco a poco para encontrarse hoy en una situación de estabilidad. Ambos trabajan y sus ingresos les permiten vivir sin sobresaltos.

Más allá de estos detalles, el entusiasmo y las ganas de progresar fueron el motor para dar ese gran salto. Como sucede muchas veces, los primeros tiempos no fueron fáciles, pero visto en retrospectiva tampoco fueron tan duros. Las cosas le salieron bastante bien y hoy son felices en su nuevo hogar.

Fue por eso que Juliana, hace una semana, decidió expresarse de esa forma por las redes sociales en el sexto aniversario como emigrante.

“No sé cómo surgió, Tuve el impulso por compartir la felicidad que sentía en ese momento. Estaba en mi casa, averiguando por un crédito para mudarnos, mirando el jardín, tomando mate. Era un momento de tranquilidad y me di cuenta de que se cumplían seis años de la decisión más importante de mi vida”, le dijo a MDZ, desde Waterford, en el sur de Irlanda.

Desde ese lugar tan lejano, junto a su esposo, repasan su historia, los logros de estos años tras emigrar y comparten una sombría visión sobre el país que dejaron atrás.

“En un momento nos dimos cuenta de que nos teníamos que ir. Siempre, en esos casos, es mejor hacerlo y arrepentirse que quedarse con la duda. No nos arrepentimos para nada. Por suerte, elegimos un lugar ideal porque los irlandeses son muy serviciales y nos ayudaron mucho” comentó Mariano.

La felicidad de Juliana se manifiesta en pequeños detalles: “Hay un montón de cosas que valoro de todo este tiempo. Cada logro de mis hijas me llena de felicidad y reafirma la decisión de habernos ido. Ganaron competencias de matemática a nivel nacional. Fue algo muy importante. Verlas crecer me hace sentir orgullosa. Cómo me valoran en mi trabajo también es importante.”

El contraste entre las sociedades es muy grande y en eso la Argentina tiene un punto a favor.

“Son distintas las formas de relacionarse entre la gente. Acá no te invitan a cenar o tomar algo en las casas. Todo es de la puerta para afuera. Se juntan en bares o pubs. Eso se extraña”, comentan ambos.

A partir de ahí, las diferencias son más grandes y la visión de la Argentina desde la distancia no es optimista.

“No voy a negar que se extraña y se sufre. Sufrís por la familia, por los amigos. La situación de la Argentina te parte el alma” cuenta Mariano que regresó al país una vez desde que emigraron.

“El hecho que contaba de cuánto te valoran afuera es un tema importante. En la Argentina, no te valoran. Por lo demás, me da mucha tristeza por la gente que quiero. No veo una luz de esperanza”, explicó Juliana que no retornó al país desde que se fue.

Coincide con su esposo con el sentimiento que le produce el país: “Si ves la historia de la Argentina, nada bueno puede haber en el futuro. Gobierne quien gobierne. También mi sensación es de desesperanza.”

Después de este camino transitado y de sentir que en estos seis años progresaron muchos más de lo que lo hubieran hecho si no emigraban, tienen claro una cosa: “Ni se nos cruza volver. Mudarnos a otro país, podría ser, pero volver a la Argentina, no”