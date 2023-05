Le pidió el divorcio a su marido porque regaló a su gato

Una mujer de Estados Unidos le pidió el divorcio a su marido después de que él diera en adopción a su gato. El padre de ella había muerto y consideraba que había reencarnado en su mascota, Benji, por eso lo que hizo su pareja le pareció inaceptable.

Todo comenzó cuando la mujer se fue de viaje, al regresar Benji no estaba. Le preguntó su marido qué había pasado y él le respondió que lo había llevado a lo de un compañero de trabajo, pero era mentira. El animal había sido trasladado a un refugio para ser dado en adopción.

La noticia se hizo viral a través de la plataforma Reddit donde ella pidió un consejo a la comunidad y contó todo lo que había ocurrido. El hombre también dio su versión de los hechos y justificó el abandono en que la relación de su mujer con el gato era "extraña y poco saludable".

“Después de que mi papá falleció, me sentía muy deprimida, como si tuviera un agujero que no podía llenar. Me resultaba difícil mantenerme ocupado en la casa durante el día, así que decidí adoptar a mi gato Benji. Lo rescaté cuando era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano, y lo tengo desde hace 2 años. Esto puede parecer una locura para algunos, pero realmente creo que Benji es la reencarnación de mi papá. Cuando lo miro a los ojos, siento algo más que un gato. Como un gato nacido con alma humana. Todo el tiempo se suma, todo tiene sentido para mí al menos. Incluso si estoy loca, el pensamiento me trae consuelo y no veo nada malo en ello”, explicó la mujer en el posteo.

La dueña de Benji también contó que su esposo piensa que la situación es muy rara y poco saludable. "Dice que mi vínculo con el gato lo asusta y lo hace sentir incómodo porque realmente creo que tiene el alma de mi papá. Han pasado dos años desde que murió; Benji realmente me salvó. Es el mejor compañero que podría haber pedido. Quiero decir, no hay nada mejor que poder acurrucarse con un animal que te ama al final de un largo día; aunque mi esposo no estaría de acuerdo”, escribió.

Cuando ella descubrió la ausencia de Benji llamó al amigo de su marido y cuando supo lo que había pasado, intentó localizar al gato. El animal estaba en un refugio, que se lo devolvió.

“¡Estoy desconsolado, pero también increíblemente agradecido de que mi pobre hijo ahora esté en casa a salvo! Estaba claramente estresado y confundido, pero se está adaptando bastante bien a mis hermanas. Mi hermano recogerá cualquier necesidad de mi casa para mí, no he estado en casa ni he visto a mi esposo desde que me fui al refugio. Mi familia me ha apoyado en mis decisiones y todos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudarme cuando los necesite”, concluyó.