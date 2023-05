Cómo es la maniobra go around que realizó un piloto de Flybondi y que generó preocupación

La maniobra de escape o go around que realizó ayer un piloto de la línea aérea low-cost Flybondi en el Aeroparque Jorge Newbery generó gran cantidad de comentarios en redes sociales.

El procedimiento fue realizado a raíz de las fuertes ráfagas de viento que afectaban a la Ciudad y el conurbano bonaerense. Es una técnica sumamente utilizada en aviación cuando las condiciones de aterrizaje no son las ideales o no le dan seguridad al capitán de la nave para descender sobre la pista.

Un Boeing 737 de Flybondi estaba a punto de aterrizar sobre una de las pistas de la terminal porteña cuando la nave comenzó a ladearse de izquierda a derecha. El piloto tomó entonces una decisión ante la fuerza del viento: decidió volver a ascender.

El CEO de Flybondi, Mauricio Sana, explicó la maniobra y por qué se realizó en su cuenta de Twitter. "El vuelo FO 5501 realizó en total dos intentos de aterrizaje en Aeroparque pero las condiciones climáticas no lo permitieron, por lo que debió desviarse al aeropuerto de Ezeiza para efectuar su aterrizaje de forma segura", indicó.

Y agregó: "Si bien es una maniobra estándar en los procedimientos de aproximación a una pista, requiere un adecuado nivel de experiencia e instrucción técnica de la tripulación".

"Estamos orgullosos de nuestro equipo de pilotos. Ellos y toda nuestra tripulación cuentan con un gran nivel de rigurosidad y excelencia en su actividad cotidiana y también en el manejo de estas situaciones. #FelizDiaDelTrabajador para los que hacemos @flybondioficial", cerró Sana.

En redes sociales muchos criticaron la "peligrosa maniobra", pero especialistas en aeronáutica defendieron al piloto y resaltaron que esa maniobra es muy normal.

En la aviación, go around o maniobra de escape se refiere justamente a una técnica de aborto de aterrizaje que realiza un avión cuando no puede tocar suelo con seguridad.

Con la investigación del hecho se determinará si el piloto en cuestión puso el rumbo de escape en 105, lo que hubiera hecho que el avión realizara la maniobra de escape hacia arriba pero levemente en sentido a la izquierda como está estipulado.