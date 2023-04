Las redes sociales reaccionaron ante el paro de colectivos y el ataque a Berni

La inseguridad es uno de los principales problemas en el Conurbano bonaerense y el homicidio del colectivero en La Matanza avivó más la bronca con Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia. Con el paro y el ataque al funcionario por parte de los trabajadores se adueñaron de las redes sociales.

Los colectiveros pararon y cortaron en la zona de Avenida General Paz y Ruta 3. (Foto: Noticias Argentinas)

"Vivir en La Matanza es vivir en zona liberada. No es la primera vez que asesinan a un chófer de colectivo. No es la primera vez que hacen paro por hechos de inseguridad y siguen haciendo lo mismo. Mientras, Kicillof y Berni No se hacen cargo de nada" tuiteó una usuaria en defensa al paro de los trabajadores de transporte en huelga. Por otro lado, otros protestaron por verse afectados por la interrupción del servicio: "¿Cómo que hay paro de colectivos? Che, yo tengo que ir a la 'facu' hermano".

Lo de Berni es una demostración de que tan alejados de la realidad están algunos políticos y de que tan enojada está la gente. No podes llegar a hacerte el canchero enfrente de cientos de trabajadores que reclaman justicia por uno de sus compañeros. — Facu. (@FacuMeneses) April 3, 2023

"Lo de Berni es una demostración de que tan alejados de la realidad están algunos políticos y de que tan enojada está la gente. No podés llegar a hacerte el canchero enfrente de cientos de trabajadores que reclaman justicia por uno de sus compañeros", reflexionó un usuario con respecto al ataque que sufrió mandamás de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Otro usuario les respondió criticando su lectura: "Si no van, es que 'no dan la cara'. Si van, 'se hacen los cancheros'".

Si no van, es que "no dan la cara". Si van, "se hacen los cancheros". — Juan. (@Juann_cba) April 3, 2023

Otros, apelaron al humor sobre el hecho ocurrido esta mañana, pero otros eligieron profundizar sobre la fractura entre la política y la sociedad harta de la inseguridad y las promesas incumplidas por los funcionarios. También, muchos resaltaron el hecho de que fue la Policía de la Ciudad quien terminó rescatando al ministro bonaerense del ataque que estaba sufriendo Berni, para luego trasladarlo al Hospital Churruca.