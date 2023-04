El crimen que golpeó a Berni y desató la furia de los colectiveros

El crimen de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620, que fue baleado esta madrugada durante un asalto en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, La Matanza, desató enojo y tensión. Sus colegas hicieron un paro y protesta en Avenida General Paz y Alberdi y al mediodía, cuando llegó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se trenzaron en golpes, ladrillazos y piedrazos.

Berni sufrió lesiones en la cabeza, lastimaduras en su cara y golpes en las piernas, y aunque había llegado en helicóptero, debió ser protegido y evacuado por la Policía de la Ciudad mientras los manifestantes le gritaban "mentiroso, renunciá". Intentó irse con Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte, pero no pudo y, finalmente, lo sacaron con un casco en un auto blindado donde le hicieron las primeras curaciones. Minutos antes le había dicho a los colectiveros: "Yo no me escondo. Estoy acá y vine solo como vengo siempre". Insistió en hablar con los presentes y en lo querer irse hasta lograrlo, pero fue en vano.

La escena sumó tensión, hubo otros 8 heridos y al lugar llegaron seis ambulancias de SAME y personal de Infantería. Además, más líneas de colectivo anunciaron que se sumaban al paro. "Siempre tenemos problemas, siempre te quieren agredir. La inseguridad es algo de todo el día", dijo a la prensa uno de los choferes que participó de la protesta. "La inseguridad es terrible", dijo otro.

Desde la Policía de la Ciudad, a través de un comunicado, dijeron que "Berni había aterrizado en Alberdi y General Paz sin dar aviso al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad ni a la Policía de la Ciudad" y que "inmediatamente comenzó a ser agredido verbal y físicamente por algunos de los manifestantes que se encontraban en el lugar (...) ante la agresión, el personal de la Policía de la Ciudad lo defendió con todos los recursos posibles", pero "la tensión comenzó a incrementarse hasta que el ministro fue rodeado y agredido a golpes".

El crimen

Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 de colectivos de la empresa Nueva Idea, fue asesinado durante la madrugada de un disparo en el pecho por dos delincuentes que intentaron robarle en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El crimen ocurrió alrededor de las 4:30, en inmediaciones de las calles Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza. Al momento del robo entre los pasajeros viajaba un policía que dio la voz de alto y persuadió a los ladrones. No continuaron robándole al resto de los pasajeros y huyeron, pero ya habían herido a Barrientos.

La víctima

Daniel Barrientos tenía 65 años y estaba a un mes de jubilarse, según contaron sus compañeros en declaraciones a la prensa. Sus amigos le decían "Musculito" y "Capitán" y, según Leandro Alcaraz, otro chofer de colectivos, "era un tipo querido por todos".

Barrientos había empezado su trabajo como conductor de colectivos en 1991. Tenía esposa e hijo, pero enviudó meses atrás.

Paro por tiempo indeterminado

"La medida de fuerza va a continuar hasta que nos atiendan", dijo Leandro, delegado de la línea 620 y anunció así que el paro de colectivos continuará por tiempo indeterminado.

Desde el crimen de Barrientos se realiza un paro por 24 horas al que adhirieron más de 80 líneas de colectivos. El reclamo es por justicia y mayor seguridad a la hora de trabajar.

Las líneas que paran

Paran las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 46, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 91, 96, 97 99, 101, 103, 107, 108, 113, 117, 123, 126, 135, 136,146, 150, 153, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 177, 180, 182, 185, 188, 193, 205, 218, 236, 242, 244, 252, 253, 263, 266, 269, 271, 276, 284, 288, 297, 298, 299, 325, 370, 373, 378, 382, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown, 520 Lanús, 620, 622 y 628.