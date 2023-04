El dato revelador que surge de la atención en los hospitales

El acceso a la salud en Argentina se ve condicionado por la realidad económica y social de los pacientes, a pesar de que es un derecho universal que tienen todas las personas que se encuentren dentro del territorio. Los sucesivos aumentos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga, la existencia de coseguros y la falta de turnos en los consultorios privados son determinantes e impactan directamente en la posibilidad de acceso a las diversas prestaciones tanto que muchos optan por atenderse en el sistema público de salud aún teniendo cobertura privada.

Una de las aristas de la crisis económica y social que se vive en nuestro país tiene un correlato inmediato en la salud donde se ha producido un movimiento entre el sistema público y privado debido a los aumentos de las cuotas y la suspensión de algunas prestaciones que antes eran cubiertas por las obras sociales y prepagas. Si bien, desde la Cámara de Entidades de Medicina Privada de Argentina expresaron que las migraciones han sido internas entre empresas o cambios de planes, desde los efectores públicos vienen registrando un aumento en la demanda por parte de los afiliados al sistema privado.

Los fuertes aumentos registrados en las cuotas de las prepagas generaron la baja de afiliados que migraron al sistema público generando una sobredemanda en los turnos para consultorios externos y guardias que se refleja en la saturación de algunos hospitales.

Mendoza como caso testigo

Los hospitales públicos de la provincia de Mendoza registraron un aumento en la demanda de atención por parte de los afiliados a obras sociales y empresas de medicina prepaga, si bien las prestaciones que se realizan en esas instituciones deben ser abonadas por los mismos, la realidad es que el aumento de la demanda afecta en la disponibilidad de turnos.

Otro aspecto a tener en cuenta son los recortes de algunas prestaciones y estudios médicos que originalmente eran cubiertos por las obras sociales o empresas de medicina prepaga y hoy están suspendidos. En esos casos, los pacientes recurren a los efectores públicos en busca de atención médica a pesar de tener una cobertura prepaga.

La demanda de pacientes mutualizados en el Notti mantiene un promedio histórico del 40%

"El sistema público siempre va a dar respuesta aunque no siempre en los tiempos que desea el paciente", expresó un funcionario vinculado a un nosocomio del Gran Mendoza.

Explosión de la demanda en detalle

Los hospitales públicos de Mendoza registraron un aumento en la demanda de pacientes afiliados a obras sociales o empresas de medicina prepaga que acuden para recibir atención médica. Los porcentajes varían pero en promedio, el incremento ha sido sostenido durante los últimos meses y alcanza el 45%.

"En el Hospital Central, del total de pacientes que ingresan a guardia, no hay variación de 2021 a 2022, teniendo en cuenta que nuestro hospital es el último eslabón de la cadena sanitaria, por lo que todos los politrauma y neurotrauma grave, independientemente que posea o no obra social ingresan acá. El procedimiento es poder estabilizarlo, y en el caso de estar en condiciones de ser trasladado pedir el traslado a su unidad prestadora, eso es lo que correspondería que pase, lo cierto es que los pacientes cuando ingresan acá no se quieren ir", destacaron fuentes del hospital más grande de Mendoza.

"Hemos tenido un incremento de consultas de pacientes mutualizados en consultorios externos. Teniendo en cuenta que para solicitar turno que se hace de manera virtual en casi todas las especialidades, te piden derivación de centro de salud u hospital de menor complejidad y que no poseas obra social. Los pacientes mutualizados ahí encuentran un filtro que la guardia no tiene", explicaron y agregaron: "El rechazo de turno por consultorio externo para pacientes que poseen obra social no es un capricho de la institución, sino que la demanda es tanta, que aquellos pacientes que tienen otra opción en su prestadora, puedan hacerse atender allí, y que los no mutualizados que no tienen otra opción que no sea la salud pública, encuentren también una respuesta adecuada".

El Hospital Teodoro Schestakow es una institución de alta complejidad que nuclea los servicios médicos en los departamentos del sur de Mendoza. Según expresaron las autoridades, "por consultorios externos la demanda por parte de personas que acuden con obra social o empresas de medicina prepaga aumentó el 45% los últimos meses".

La mayor demanda se registra en pediatría pero el aumento ha sido en todas las especialidades.

"La mayor demanda se registra en pediatría pero el aumento ha sido en todas las especialidades. Durante los fines de semana y feriados, la situación se complejiza ya que el sistema privado carece de guardias y los pacientes acuden exclusivamente a los efectores públicos para ser atendidos", expresó una fuente del hospital del sur mendocino.

En el caso de los estudios médicos programados, el problema se acrecienta ya que algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga han realizado recortes en sus prestaciones suspendiendo algunos servicios provocando que los afiliados acudan al sistema público para la realización de las prácticas médicas. "Les sugerimos a los pacientes que los estudios los realicen en sus efectores propios ya que priorizamos a los pacientes que no están mutualizados porque no tienen otra opción", destacaron desde el Hospital Schestakow.

El Hospital Perrupato, ubicado en San Martín, nuclea la atención de los departamentos de la zona Este. Tomando como base un comparativo de las 10 obras sociales que registran mayor atención, se observa que Osep se encuentra a la cabeza seguido por Pami en cuanto a atención en consultorios externos, guardia e internaciones. El dato podría indicar una carencia de prestadores propios y espacios de atención por parte de ambas obras sociales que deriva en un aumento de pacientes que acuden al hospital público. En el 2022, se produjo un aumento del 12% en la atención de consultorios externos en relación al 2021 y un 14% en las guardias.

En el 2022, se produjo un aumento del 12% en la atención de consultorios externos en relación al 2021 y un 14% en las guardias.

En el caso del Hospital Pediátrico Humberto Notti, la demanda de pacientes mutualizados mantiene un promedio histórico del 40% tanto en internaciones como en atención ambulatoria.

Desde el Hospital Lagomaggiore, expresaron que el 86% de las personas que completaron turnos de manera virtual para acceder a los consultorios durante el mes de marzo manifestaron no poseer obra social o empresa de medicina prepaga.

La voz de los privados

A pesar de la crisis económica actual muchas personas siguen eligiendo el sistema privado para la adquisición de prestaciones o consultas médicas. A nivel nacional hay un total de 8 millones de afiliados al sistema privado y son alrededor de 17 millones en las obras sociales. Según Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de Argentina: "El 70 % de la atención de salud es a través del sistema privado y las atenciones programadas siguen siendo elegidas dentro de este sistema a pesar de la disminución que registran las cartillas médicas".

En ese sentido, desde el sector privado destacaron que "la demanda en el sistema privado de salud aumentó por sobre el crecimiento vegetativo de la población a pesar del impacto que tuvo la incorporación de nuevas coberturas sin financiamiento, aumento de la participación del gasto en medicamentos y el atraso en la actualización de las cuotas".