Denuncian condiciones de hacinamiento en cárceles de Chaco

La Cámara de Diputados de Chaco sancionó un proyecto de ley que limita el uso de celulares en las prisiones provinciales. Esto puede impulsar un cambio de paradigma en cuanto a las comunicaciones de los convictos que, con la pandemia de coronavirus en 2020, pudieron tener acceso a teléfonos celulares para comunicarse con sus familias. La modificación de la Resolución N°676 del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial tuvo 23 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Ahora, según denuncian desde la oposición, el Gobierno provincial inició los procesos judiciales para lograr que esa ley no entre en vigencia.

El proyecto fue impulsado por el diputado Livio Gutiérrez, de la Unión Cívica Radical, en busca de establecer una limitación en el acceso a Internet, para intentar reducir los crímenes cometidos bajo directrices de algún interno. El proyecto presentado por Gutiérrez, además, garantiza el derecho humano a la comunicación ya que se instalarán teléfonos públicos dentro de los complejos penitenciarios para el uso de los reclusos.

Los teléfonos celulares fueron habilitados en las cárceles durante la pandemia de coronavirus en 2020 para comunicarse con sus familias.

(Foto: Télam)

Tere Cubells, del Frente Grande, criticó la reforma y dijo que “la norma propuesta sería una clara regresión, un retroceso sobre el estado actual de las cosas”. En contrapunto, planteó que la misma debía volver a comisión y no ser aprobada por la asamblea provincial. En la misma línea, el diputado justicialista Nicolás Slimel expresó que “es necesario mejorar un poco el texto del proyecto de Ley porque varios de los fundamentos que hizo el legislador tienen que ver con una resolución que es la 676/22, que fue del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, que plantea un protocolo interpoderes que se está aplicando y que entendemos nosotros tiene muchos vínculos con este proyecto”.

Aquella resolución dictaba que “toda persona que ingrese en cualquiera de las dependencias policiales o establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial y cuente con un teléfono celular deberá declararlo ante el personal a cargo de su recepción”. El mismo texto, también entendía que había un riesgo potencial por esta situación y agregaba que “la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil dará lugar a la incautación del mismo y al labrado de las actuaciones y/o denuncias penales correspondientes”. En ese aspecto, detallaba especialmente a los delitos de "amenazas, delitos informáticos, estafas, desobediencia judicial, grooming, pornografía infantil”.

A pesar de las críticas que realizaron desde el oficialismo en el momento de la sanción, referentes justicialistas se negaron a prestar declaraciones a este medio. Livio Gutiérrez, en cambio, señalo que "el oficialismo no quiere hablar del tema porque socialmente la gente está a favor de este tipo de proyectos de ley" y apuntó contra los legisladores de La Cámpora que componen el frente de la coalición gobernante: "Obviamente votaron en contra de esta ley y, por otro lado, el Comité para la Prevención de la Tortura presentó ahora una medida judicial de habeas corpus firmada por los 700 detenidos a favor del uso de los celulares".

"El Gobierno, definitivamente, está conforme con esto y bueno, las políticas carcelarias de la provincia del Chaco, no son de las mejores", criticó el diputado provincial y recordó el hecho de "un asesino que fue a visitar a su novia a Córdoba con seis agentes del Servicio Penitenciario, en diciembre se escapó y mató un taxista", en referencia al caso de Roberto Carmona, a fin de 2022. "Acá hay una laxitud total y absoluta de parte del gobierno en materia carcelaria que creo que no es útil", sentenció Gutiérrez.

Con respecto a la ley, especificó que la misma "es preventiva porque asegura los derechos constitucionales de los detenidos", en cuanto a la comunicación mediante telefonía fija, además de asegurar el acceso a Internet para fines educativos. "La verdad que creo que no se violentan derechos constitucionales para nada", explicó el diputado en contraparte a las acusaciones de los funcionarios provinciales que señalan la violación de dichos derechos.

Desde la oposición, señalan que la defensa del Gobierno se basa en el miedo a que salgan a la luz problemas más graves de la realidad de las cárceles chaqueñas.

(Foto: Télam)

Cárceles inhumanas pero exigen celulares

"Quitarle los celulares a los presos haría reclamar derechos más esenciales que el Gobierno del Chaco tiene descuidados", señaló Livio Gutiérrez y agregó aspectos como "tener lugares de detención que sean lugares seguros y limpios como dice la Constitución". Además, denunció que "en el Chaco hay hacinamiento absoluto. Doce o catorce detenidos en comisarías; algunos condenados, otros procesados y otros esperando audiencias de juicios".

"Es como un entretenimiento digamos para que no se vean las verdades" fue la fuerte acusación del diputado y remarcó que desde el Gobierno provincial "obviamente, por el resto de las cuestiones esenciales que hacen a la seguridad, alimentación, no hacinamiento y demás, no van a hacer juicio". Para concluir, insistió con que "hacen juicio por los celulares porque es una cuestión casi de desatención de necesidades esenciales que no quieren que se sepa".