Cuánto necesita para vivir una familia de clase media en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó de $293.925,58 para mantenerse dentro de la clase media en marzo. Esto significa que necesitaría $9.797,51 por día, representando un aumento del 9,24% con respecto a febrero. Este valor nominal tan alto es producto de una constante devaluación que lleva décadas y hoy sería de 720,40 dólares, calculando al cierre de la divisa en el mercado paralelo este lunes.

Cuando terminó el "uno a uno", la disparidad de la moneda extranjera generó también que no queden equiparados el valor real y el valor nominal del dinero, quedando los salarios cada vez más atrasados, dado que la devaluación nunca frenó, sino que se mantuvo hasta hoy. En 2002, fin del sueño del dólar mano a mano con el peso, si se trasladan ese valor nominal de $293.925,58 a aquellos años, podrían comprarse más de 300 mil paquetes de medio kilo de yerba a $0,95, al menos unos 147 mil kilos de de pollo a $1,99 o al menos unos 330 mil litros de leche a $0,89

Los derivados de los productos agrícolas se encuadran en precios muy altos para la realidad de un país que es principalmente productor agrario.

Para 2007, luego de la tantas veces recordada gestión de Néstor Kirchner, ya eran necesarios acuerdos de precios entre sectores productivos y el Gobierno nacional para evitar la disparada de precios. A pesar de ello, el pueblo revalidaría la confianza con listas de precios mucho más altas tras los cinco años de presidencia justicialista: de ejemplo sirve la yerba, que antes tenia el kilo a menos de dos pesos, para 2007 lo tendría a $4,35. Mientras que cinco años antes podían comprarse más de 330 mil litros de leche con $293.925,58, en ese año solo podrían comprarse al menos de 183 mil litros de leche a $1,61.

Cada vez, los aumentos se fueron volviendo más violentos y crecían a mayor velocidad. Con el país en crisis, en 2015 gana las elecciones Mauricio Macri y para 2016 ningún corte de carne superaba los cien pesos. Hoy, en plena crisis, con ese dinero no se paga ni un kilo de chinchulines, que fueron históricamente de los productos vacunos más baratos. Para 2019, año en que Macri terminaría su mandato, ningún corte superaba los $500, hoy ya es difícil encontrar algún derivado de carne por menos de ese dinero.

En ese tiempo, el precio del dólar también varió muchísimo, tanto que en 2002 el dólar llegó a $3,90 como máximo, significando que $293.925,58 eran 75.365,53 dólares y hoy son solo los 720,40 dólares. Ese dinero de hoy en día no alcanza a comprar 365 kilos de yerba a $806,50 por kilo, no puede comprar 840 litros de leche a $350,75, ni más de 131 kilos de pollo a $2.243,66, ni 212 kilos de carnes picada a $1.389.90. A ciencia cierta, no es poca la cantidad de cada producto pero si se lo relaciona con 20 años atrás, de los cientos de miles de litros y kilos que podían comprarse ahora no alcanzan para llegar a la tonelada y aún queda mucho camino por recorrer en una crisis económica que no parece mostrar una luz al final del camino, pero sí un inflación imparable.