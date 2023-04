La historia del mendocino que aprovechó el boom de compras de los chilenos y los sacó de paseo

Walter es un mendocino como cualquier otro, que simplemente tuvo una brillante idea. Aprovechó la llegada masiva de los más de 20.000 chilenos que llegaron el fin de semana pasado a la provincia para comprar por los bajos precios de los alimentos y productos de limpieza para hacerles conocer un poco más la provincia haciendo un "tour de compras".

Lo que hace es cobrarle 10 dólares a los visitantes trasandinos y los lleva a hacerles un tour de compras a lugares más económicos que son desconocidos para los habitantes del vecino país.

El comerciante contó a MDZ de Mendoza durante la semana que presta otro tipo de servicio como el cambio de dinero o llevarlos a los chilenos a comer a distintos lugares de la provincia. "Esta semana después de salir en varios medios me he llenado de ventas. Soy un tipo de 41 años que siempre se reinventa, siempre hice esto. Ahora en la peatonal me joden, me dicen que soy famoso".

Según marcó Walter, no se encarga de que los chilenos vayan a los supermercados sino que los traslada, por ejemplo, a la feria de Guaymallén donde los precios son un poco más accesibles que en las cadenas de supermercados.

Además, como contó MDZ hace una semana, los productos elegidos por los chilenos son, más allá de los alimentos, el jabón, perfumes, dentífrico y desodorante que en ese país cuestan el triple que acá.

"La garantía que les doy es que si no consiguen comprar barato, no me pagan. Yo los llevo a los lugares a los que les conviene comprar. Ellos no vienen a hacer grandes compras. La mayoría no es de plata, el chileno millonario no hace tour de compras", sostuvo a MDZ.

El hombre indicó, también, que su gusto sería enseñar, tratar de que las personas puedan vender cosas de manera fácil y se autodesafió: "Cuando aprenda inglés y portugués, que es lo último que me falta, no me para nadie. Me voy a cualquier lado".

Por último, indicó a MDZ que muchas veces, sobre todo en las primeras veces, los turistas lo ven de reojo o con inseguridad, pero cuando entran en confianza terminan hasta invitándolo a sus hogares. "He recibido muchísimas invitaciones para irme a Chile a la casa de muchos que conozco haciendo esto, pero la verdad que nunca lo haría", relató.