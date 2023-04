Recoleta: rescatan de un departamento a una exótica ave en peligro de extinción

Un guacamayo rojo, un ave de gran porte y en peligro de extinción que se encontraba fuera de las condiciones de hábitat necesarias fue rescatado hoy en la zona del barrio porteña de Recoleta y fue trasladado al Ecoparque.

El operativo de rescate se realizó en un departamento de la calle Arenales al 2800, tras una denuncia de vecinos alertados por ruidos y preocupados por la posible transmisión de enfermedades, precisaron desde el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La persona dueña del ave no contaba con la documentación que acredite la legal tenencia del animal, y se logró constatar que el lugar no era apto para su hábitat, por no poseer ni espacio, ni ventilación ni la luz necesaria.

En el operativo participaron la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Por tal motivo, se imputó al responsable del domicilio por infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal, encuadrando la situación como acto de crueldad animal.

El guacamayo hallado fue trasladado al centro de rescate de especies silvestres dependiente del Ecoparque, del barrio porteño de Palermo, con el fin de resguardarlo en tal lugar a disposición del juzgado interviniente.