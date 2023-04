Por la inseguridad, un intendente del conurbano cerró los accesos al municipio

El municipio de Ituzaingó, al oeste del conurbano, se caracterizaba hasta no hace mucho por ser una mezcla armónica de pueblo y ciudad. Era uno de los pocos lugares que podía enorgullecerse de mantener costumbres propias de los pueblos y ciudades del interior, a pesar de estar a apenas 28 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero esas costumbres fueron siendo abandonadas por el crecimiento del delito, especialmente en los últimos años, que convirtieron a Ituzaingó - según datos oficiales del 2021 del Ministerio de Seguridad de la Nación- en el municipio de la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de robos, registrando 1.194 cada 100 mil habitantes. Transformándose así, en menos de dos décadas, en uno de los municipios más calientes del conurbano bonaerense.

Para poner en contexto, Ituzaingó es uno de los distritos clave de la primera Sección Electoral perteneciente al segundo cordón del conurbano, gobernado desde su creación en 1.995 (por la Ley Provincial 11.610 sancionada durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que dispuso la división del Partido de Morón estableciendo la creación de los municipios de Ituzaingó y Hurlingham) por el peronista Alberto Descalzo, uno de los denominado "barones del conurbano" que lleva 28 años en el poder y este año podría volver a presentarse para pelear por un nuevo mandato.

Alberto Descalzo junto a Axel Kicillof.

Los vecinos de Ituzaingó ven con preocupación cómo creció el delito, siendo una constante las entraderas, los robos de vehículos, y comercios. Ni hablar del accionar sin freno de motochorros que arrebatan a su paso celulares, carteras, mochilas. Todo lo que se puedan llevar de sus víctimas cuando las cazan en la calle, las paradas de colectivos o en el camino a la escuela. Este escenario forzó a los habitantes a abandonar viejas costumbres como la de salir a tomar “fresca a la vereda” mientras los pibes andaban en bicicleta y jugaban a la pelota en la calle.

Los padres le reclaman al intendente Descalzo que implemente de manera urgente corredores seguros en los colegios. Por caso, Paula, una de las madres que integran la cooperadora de un reconocido colegio parroquial de la zona, le dijo a MDZ que "lo pibes tienen miedo". "A mi hija con unas amigas hace un mes les robaron y no quiere ir más sola al colegio. Imagínate que trabajo y no puedo llevarla todos los días, y no me alcanza como para pagar un remís todos los días. Lo que estamos haciendo es organizarnos entre padres y abuelos del barrio para que los chicos no vayan solos”, agregó. “No es garantía de que no te roben o te maten por un celular y una mochila”, enfatizó.

Otra mamá, a su vez, alertó sobre la proliferación de algunos negocios que están abiertos las 24 horas, relacionándolo con la venta de drogas y el consecuente aumento del delito. “Nos llama la atención que están abriendo por todos lados negocios de 24Hs, en barrios donde no hay movimiento cuando se va el sol y es donde más roban. El intendente y la Policía tienen que hacer algo y dejar de mirar para otro lado”, subrayó.

Frente este escenario, concejales de la oposición presentaron en el Concejo Deliberante de Ituzaingó un proyecto para que el municipio adhiera al programa “Ojos en alerta”, puesto en práctica en el municipio vecino de San Miguel por el entonces intendente -actualmente senador y precandidato a gobernador- Joaquín De La Torre. En los considerandos del proyecto los ediles de JXC sostienen que el programa sirvió para que bajen considerablemente los índices delictivos en las ciudades donde fue implementado.

"Ojos en alerta" busca fomentar la seguridad a través de la línea celular. Utilizando solo Whatsapp se puede informar de cualquier situación sospechosa que presencie el vecino.

Además, denunciaron que el intendente no responde ningún tipo de pedido de informes ni dan información alguna del municipio, “Nosotros decimos que Descalzo tiene el sello de la franquicia del Frente de Todos. Hace lo mismo que los gobiernos nacional y provincial que no dan ningún tipo e información a la oposición”, sostuvo en declaraciones a MDZ Pablo Brizuela, referente de JxC y precandidato a Intendente por el radicalismo.

“En el 2022, cuando vio que las papas le estaban quemando, Descalzo presentó 'El Plan Director' para terminar con la inseguridad. Un plan de 2 páginas donde denunciaba que la delincuencia venía de los municipios vecinos y responsabilizaba a Berni de la inseguridad por no mandar efectivos ni móviles para patrullar el distrito”, afirmó Brizuela

Para Brizuela, el “Plan Director” es “una genialidad que le complicó la vida a todos los vecinos, cerrando con vallas de cemento y caños más de 120 calles y avenidas. Pensando que con eso iba a frenar la delincuencia” Bloques de hormigón bloquean los accesos al distrito.

En tanto, vecinos y comerciantes de Ituzaingó están organizando, para los próximos días, una marcha al Municipio, sin banderas políticas, para reclamar por mayor seguridad.