Insólito: un municipio impuso la ley seca en los festejos de su aniversario

"¿Qué pasa que no nos dejan comprar alcohol?". Eran las 13.30 del sábado y Diego empujaba el changuito hacia las góndolas de los vinos en busca de un buen malbec para el asado de esta noche. Pero un vallado de cinta de embalar le cortó el paso: "No se vende alcohol por decreto municipal. No insista. Gracias".

La insólita medida es fruto de una decisión del gobierno del municipio de Ituzaingó, al oeste del conurbano bonaerense, que con motivo de la celebración de los 150 años de esa ciudad prohibió la venta de bebidas alcohólicas, en un radio de dos cuadras a la redonda de la Plaza 20 de Febrero, epicentro de los festejos y recitales programados para todo el fin de semana con el fin de evitar disturbios causados por el consumo de alcohol.

La resolución causaba un visible malestar no solo en los clientes, sino en los dueños de los comercios. "Nos mató. Pero si vendemos, nos clausuran con multas muy altas", dijo a MDZ Chen Jinshu, sentado detrás del mostrador de acceso al local.

A una cuadra de distancia, otro pequeño comercio vació las heladeras exhibidoras esta mañana para evitar problemas. "Nos parece una medida arbitraria porque la gente que asiste a los diversos shows viene con sus propias bebidas, o las compran a tres cuadras. Por eso el viernes decidimos no acatar la medida, pero de inmediato una inspección municipal nos labró una multa y amenazó con clausurarnos", se lamentó el responsable del comercio que prefirió mantener el anonimato.

Al igual que la Ley Seca impuesta en los Estados Unidos a principios de siglo veinte, la medida del intendente Alberto Descalzo tiene poco éxito y solo perjudica al pequeño comerciante, ya que las grandes superficies no tienen locales en el égido urbano de Ituzaingó.

Como parte de los festejos, el viernes a la noche se presentó la banda Bersuit, hoy lo hará Peteco Carabajal y mañana domingo, el cierre estará a cargo de Jaf, y del crédito local de Iván Noble y Ella es tan Cargosa.