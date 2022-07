El desesperado pedido de Roxana Carabajal: denunció la desaparición de su hija de 9 años

Roxana Carabajal, sobrina de Peteco Carabajal, denunció la desaparición de su hija Eva, de 9 años. La cantante no tiene noticias desde el pasado viernes, cuando la pequeña se juntó con su padre, Gonzalo Koller. "Que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa", expresó Carabajal en diálogo con Canal 3 de Rosario.

La artista detalló que comparte la tenencia con su ex pareja. "Viajábamos, nos encontrábamos, cuando tenía que viajar por mis actividades se quedaba con él, totalmente normal. Por eso es inentendible lo que está pasando", agregó.

"Me tocaba ir a buscarla y cuando llego me avisan que se había ido con su papá. Pensé que de vacaciones por el fin de semana largo, no sé, y me encuentro con que llegamos a su casa en Carcarañá y que no había ropa, no había algunas cosas de la casa. No sé nada", reveló. Además, aseguró que ya realizó la denuncia pertinente en la Justicia.

"Necesito que mi hijita Eva aparezca. Aprovecho para hablar con Gonzalo, su papá, que está todo bien, que si él llega a ver este mensaje que por favor nos dé una novedad, una noticia de que están bien, eso ya sería tranquilizante para nosotros. Es un momento muy angustiante no saber adónde está", pidió visiblemente afectada por lo sucedido.

"Gonzalo, si me está viendo, que se dé cuenta que está todo bien, que no voy a hacer nada en contra de él. Lo vamos a ayudar, que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa", suplicó ante las cámaras. "Por favor, ayúdenme. Gonzalo ayudame, por favor te lo pido, decinos dónde estás con Eva. Ojalá te puedas dar cuenta y entender mi situación, la de tu madre, tus hermanos, mi familia, todos los que amamos a Eva", agregó.

Finalmente, la artista pidió a la población que la ayuden. "Tiene 9 años Evita, a lo mejor si los ven en algún lugar nos pueden llamar y avisarnos. Con que me digan que ella está bien, yo estoy feliz", cerró.