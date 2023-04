Empresarios de colectivos afirman que no se quedaron con la plata para comprar cámaras

MDZ habló en la esquina de la casa de Gobierno con los representantes de las cinco cámaras empresariales de colectivos de la zona AMBA que se reunieron en la tarde del lunes con Kicillof, los ministros bonaerenses de Transporte, Jorge D’Onofrio, y de Seguridad, Sergio Berni, además de los dirigentes de la UTA (Unión Tranviaria Automotor) encabezados por Roberto Fernández.

Durante el encuentro, funcionarios, sindicalistas y empresarios acordaron que las 1.800 cámaras de seguridad ya instaladas en los colectivos comiencen a transmitir en los próximos días. Además, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, informé que se creó una mesa de trabajo “para seguir multiplicando la cantidad de cámaras” y proveer a los colectivos, que, por problemas de stock, no tengan cámaras de botones antipánico que pueden servir para sobrellevar una emergencia".

El encuentro con el gobernador se dio a una semana del asesinato en La Matanza del chofer de la línea 620 Daniel Barrientos y de la agresión a Berni durante la protesta de los colectiveros.

Participaron por la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) Roberto Rodríguez, Luciano Mesina y Damián Andrieu; por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo y Daniel Guolo; por la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), Mario Vacca; por la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba), Luis Brusca y Fabio Ferreira; y por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro y Mauro Coglianese.

Lo primero que dijeron los empresarios en off a MDZ es que las cámaras de vigilancia y el botón antipánico no van a frenar la inseguridad que viven a diario en el Conurbano: “Nos van a robar igual. La única diferencia es que un operador va estar mirando lo que pasa en el colectivo y va a dar aviso a la policía. Que cuando llega, si es que viene porque tengo mis dudas, va a ser tarde. Esperemos que esta medida sirva para que no tengamos que lamentar más víctimas”.

También se refirieron a la difícil situación económica que atraviesa el sector por el atraso en el pago de los subsidios que son a valores del año pasado. Roberto Rodríguez, de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), afirmó que “más del 85% de las empresas estamos con planes de pago de la AFIP que no podemos pagar. No tenemos plata para pagar el gasoil, nos cuesta pagar sueldos y comprar repuestos para las unidades. Estamos atravesando una situación realmente complicada. Por los subsidios nos están debiendo más de $30 mil millones a todas las empresas de colectivos del AMBA”.

Daniel Guolo, de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), agregó: “Lo que dice Rodríguez no es un dato menor; trabajamos con valores actualizados a diciembre del 2022. Esos costos son irreales, están alejados de la realidad”.

“Acá tenemos dos problemas. Uno es la morosidad del Estado y el otro es que trabajamos con costos del año pasado. Mucho de lo que nos están adeudando es al valor establecido en agosto del año pasado. En un proceso inflacionario tan intenso, lo que recibimos está muy alejado de la realidad de los costos que debemos afrontar. Solo en sueldos se va más del 50% de los subsidios”, graficó el representante de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros.

En tanto, Guolo sostuvo que “como método disuasivo del delito, la instalación de cámaras y botones antipánico son las medidas que hay que tomar – remarcando que - son métodos disuasivos. No van a evitar el delito, pero van a servir para reducir el nivel de inseguridad en la provincia de Buenos Aires”.

En cuanto a la reunión que tuvieron con Kicillof, Luciano Fusaro - representante de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), dijo a MDZ que fue positiva “dentro del contexto complicado que atraviesa el sector”.

Al ser consultado por las acusaciones que lanzaron el gobernador y los ministros de Transporte y de Seguridad, respecto de que los empresarios se quedaron con los $2.800 millones que eran para comprar cámaras de seguridad, Fusaro afirmó: “Les explicamos que eso alcanza para algo más de la mitad de las cámaras”, he hizo hincapié que, por el atraso en el pago de los subsidios, la instalación de las cámaras y los botones antipánico no van al ritmo que ellos quisieran. “A pesar de eso estamos avanzando y hay un reconocimiento de las autoridades a la voluntad que tenemos nosotros en avanzar lo más rápido posible. Somos los primeros interesados en brindarle seguridad, tanto a nuestros trabajadores como a las personas que viajan con nosotros”.

A todo esto, José Troilo, de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), que ofició de vocero de los empresarios en la conferencia de prensa con los ministros de Kicillof, dijo a MDZ: “Tenemos que fijar prioridades que son la de tener un servicio público de transporte que funcione lo mejor posible y sea seguro. Las cámaras y el botón de pánico son prioritarios, pero lamentablemente la economía no nos da. Si no hubiera compensaciones tarifarias, el pasaje tendría que costar más de $300. Cosa que el público tampoco podría pagar”.

Por otra parte, los empresarios descartaron que pidan una línea de crédito blando del Banco Provincia: “Lamentablemente la economía de nuestras empresas no está en condiciones de pedir créditos”.