La expulsaron de una pileta por usar burkini y el Inadi falló a su favor

Jazmín Jafella es una joven mendocina que, en diciembre de 2017, protagonizó una incómoda situación en una conocida pileta de Cacheuta.

En ese momento, Jazmín – que desde los 16 años profesa el islám – no pudo ingresar por vestir un burkini, el tradicional traje de baño que utilizan las mujeres musulmanas.

En una entrevista para MDZ Radio, la joven confirmó que la justicia falló a su favor varios años después: “La sentencia tuvo lugar en febrero y ya está firme; la contraparte apeló, pero la apelación fue incorrecta”, detalló en “Según Cómo lo Mires”.

Jazmín, que es mendocina y estudia Derecho, contó que en aquella oportunidad fue con su mamá y sus hermanos al complejo: “Luego de haber abonado las entradas, expliqué que uso un traje de baño que cubre todo mi cuerpo y me indicaron que no se podía usar, que era solo bikini o malla enteriza”.

“Intenté explicarlo porque sé que normalmente la gente no conoce esta prenda; pero aun así no fue posible usar las piletas y me tuve que ir”, señaló y agregó: “La pasé muy mal”.

Jazmín explicó que presentó la denuncia al INADI y, en una primera instancia, intentó conciliar: “Pedimos que modificasen el estatuto, que vieran la posibilidad de utilizar otros trajes de baño. También pedimos una disculpa pública, pero se negaron”.

“Básicamente la sentencia afirma que fue un caso de discriminación”, indicó y, aunque no implica que tengan que cambiar el reglamento, Jazmín recibirá una indemnización.

Sobre su decisión de convertirse al islám, contó que fue por algunas preguntas que comenzó a hacerse: “Empecé a estudiar otras religiones hasta que llegué a la mezquita y descubrí la verdad que no encontraba en otros caminos espirituales”.

Jazmín explicó que usa el velo de manera permanente y sostuvo que en Mendoza “son respetuosos, tranquilos a la hora de preguntar”.

Y agregó: “El islám no simboliza opresión o silencio, más bien es una protección contra comentarios degradantes: debido a que a mi cuerpo no lo ven, no es sometido a valoración. Mi belleza ha sido removida de la esfera de lo que se puede discutir: se busca evitar la cosificación, que nuestro cuerpo sea juzgado de acuerdo a estereotipos de belleza”.

“Esto me fortaleció un montón y me dio más convicción de quién soy y lo que hago. El resultado de esta resolución me parece un avance muy importante. Y, si bien todavía no podemos ver el efecto práctico, poco a poco se va a ver cada vez en más espacios”, cerró.