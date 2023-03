Gripe aviar: investigan la muerte de 20 mil gallinas en Mar del Plata

Encontraron 20.800 gallinas muertas por gripe aviar en un paraje cercano a Mar del Plata (La Polola), según informó el veterinario Fernando Navarro, de Avicultores Mar y Sierras (Avimars). El profesional declaró a la prensa que el caso se detectó “en una granja importante, en la zona de la ruta 88”.

Las aves muertas presentaron cuadros agudos y desconocidos por el veterinario actuante, Máximo Conde. Las mismas padecieron muerte súbita y todavía se desconoce si hubo que sacrificios de alguna de ellas. “Por lo que me dijo el colega, no hubo necesidad de sacrificar porque es una enfermedad desconocida para tratar, no hay ninguna clase de anticuerpos”, señaló Navarro.

La gripe aviar es una de las principales preocupaciones del sector.

Ahora, según el protocolo establecido ante los casos de gripe aviar, se investiga a 3 kilómetros a la redonda y se estableció un campo de mayor vigilancia en otros siete kilómetros. “Se elimina el 100% de la producción de todo: pollo, huevo, lo que sea. Hay que hacer enterramiento y encalado, obviamente que se impermeabiliza el pollo para no contaminar las napas, se tapa como mínimo con dos metros de tierra y se encala con cal viva”, detalló Navarro sobre las zonas foco.

Además, explicó que terminado ese proceso, se establecen un bloqueo de 60 días para la granja, dado que es el tiempo estimado de dos períodos de incubación del virus. Mientras tanto, el control de los tres kilómetros, conocido como "perifoco", se mantiene un control exhaustivo y en los siete circundantes, un sistema de vigilancia.

A este caso, se le agrega una gran preocupación para los productores, dado que la región se caracteriza tanto por sus huertas como por su producción avícola. Esto, puede significar también un gran problema para los consumidores, dado que si el problema continúa creciendo, se puede ver afectado el precio de los derivados de esta industria.