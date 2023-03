Día de la Mujer: "Me decían que la cirugía no era especialidad de mujeres"

Derribar estereotipos, desplegar sus conocimientos y abrirse paso en un ámbito que históricamente había sido ocupado en su mayoría por profesionales varones, no fue una tarea del todo sencilla para miles de mujeres que hoy aseguran haber logrado generar conciencia en sus espacios de desarrollo laboral para instaurar cambios positivos desde lo más pequeño y cotidiano. Natalia Martínez (37), sabe en primera persona todo lo que ello implica. Es cirujana buco-maxilofacial del Hospital Humberto Notti de Mendoza y se dedica, ni más ni menos, a tratar, acompañar y colaborar desde sus conocimientos y calidad humana a los pequeños que nacieron con Fisura de Labio Palatino, comúnmente llamado labio leporino.

Es ella, quien a lo largo de su trayectoria y con mucho esfuerzo, logró establecerse como una de las especialistas más destacadas en el tratamiento de esta característica, cuyo abordaje con los niños y su familia va mucho más allá de la sola intervención quirúrgica. Se trata de acompañarlos en un proceso largo, que en muchos casos se extiende hasta que el/la paciente tiene más de 18 años (edad en la que los huesos comienzan a dejar de crecer), pero además, implica abrir paso al trabajo interdisciplinario y en equipo con otras áreas médicas, tales como fonoaudiología, traumatología y odontología, entre otras.

Hoy, cuando el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, la especialista mendocina comparte que desde hace más de una década a la actualidad, hubo muchos cambios en el plano de la medicina en materia de género e igualdad de oportunidades. "Recuerdo que cuando comencé, docentes y cirujanos con experiencia me decían que la cirugía ‘no era una especialidad para mujeres’. Que lo ideal sería elegir otras, más acordes ‘a la vida de una mujer’, la maternidad, o los supuestos roles de esposa y demás. En ese marco, comencé mi residencia", comparte Martínez.

Destaca la médica cirujana infantil que justo al concluir esa etapa de su formación estaba embarazada. "Todavía en ese momento seguía escuchando opiniones de colegas que creían que, por ser madre, no me dedicaría tanto a mi trabajo o no iba a poder desarrollar todo mi potencial. Sin embargo, desde que terminé mi residencia hasta la actualidad, nunca he estado fuera del quirófano ni tampoco dejé de capacitarme”, remarca Martínez, quien nunca se "quedó quieta" a la hora de perfeccionarse para dar lo mejor de sí y seguir su vocación, desde una mirada equilibrada en relación al acompañamiento y la distribución de tareas que cabe tanto a varones como mujeres a la hora de planificar su rutina familiar.

Abrirse camino en el mundo

La inquietud por "ir siempre más allá" para lograr el mayor beneficio posible para los niños y niñas que nacen con esta característica es lo que llevó a Martínez a ser una de las profesionales elegidas por la organización internacional Smile Train, una entidad liderada a nivel global liderada por mujeres y que trabaja en pos de lograr avances científicos y tecnológicos -además de apoyar a los profesionales de la salud- que permitan mejorar la calidad de vida de los/las pacientes con Fisura de Labio Palatino.

De hecho, a través de esta entidad y las redes que gracias al trabajo conjunto se han logrado trazar el Hospital Humberto Notti -el nosocomio pediátrico más importante de la región- ya ha logrado intervenir quirúrgicamente o realizar tratamientos a unos 50 pacientes pequeños, desde neonatos hasta adolescentes que presentan esta característica. “La posibilidad de acceder a equipamiento, actualizaciones y capacitaciones a través de la organización no gubernamental nos coloca en una posición de igualdad con respecto a los avances en tecnología y tratamientos, intercambiando con colegas nacionales, regionales e incluso internacionales, que se dedican a la patología”, destaca la profesional mendocina que hoy asegura, abraza la igualdad.

Natalia en su consultorio del Notti, atendiendo a niños con fisura de labio palatina. Foto: Gentileza.

“Celebro que estemos viviendo un cambio de paradigma y que hoy, mis colegas mujeres ya casi no escuchen esas opiniones que descalifican sus intenciones de ser cirujanas", destaca la profesional mendocina y dirige un mensaje claro a las niñas y mujeres que presentan Fisura Labio Palatina. "Quiero manifestarles mi profunda admiración por su entereza para afrontar los tratamientos, las cirugías, su constancia en las consultas, que son muchas a lo largo de toda su infancia y adolescencia", enfatiza Martínez.

Igualdad para un mayor acceso a la salud

De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presencia de mujeres en cargos ejecutivos contribuye a ampliar la agenda de salud. Sin embargo, aún en este campo existen marcadas brechas de género. De 200 organizaciones globales que se dedican a la salud, el 73% está dirigido por varones. Esto significa que sólo alrededor de una cuarta parte de los puestos de liderazgo están a cargo de mujeres, mientras que en las instituciones de países de ingresos bajos y medianos la incidencia caía hasta el 5 %.

En Argentina, Smile Train trabaja junto a 23 socios directos en 60 hospitales y con 50 profesionales médicos, incluidos -además de los especialistas del Notti de Mendoza, los del Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires y el Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Esta organización no gubernamental es conducida a nivel global por una directora ejecutiva.

En su estructura, la entidad con sede en Nueva York cuenta con 16 mujeres que se desempeñan en cargos en el nivel VP o superior, sobre un total de 19. En más de 90 países y junto a socios locales esta organización cuenta con especialistas en diversos campos de la salud que trabajan de manera interdisciplinaria y en red, bajo una mirada colaborativa.

¿Qué es la Fisura de Labio Palatina?

A nivel mundial, se estima que un mínimo de 540 bebés nacen cada día con Fisura Labio Palatina (FLAP), a razón de uno cada 3 minutos. Las fisuras se producen cuando determinadas partes del cuerpo y estructuras de la boca y/o el paladar (que comprende tanto el paladar duro como el blando) no se unen adecuadamente durante el desarrollo fetal. La patología puede diagnosticarse en los primeros meses del embarazo, mediante una ecografía.

En todo el mundo, mujeres y niñas con Fisura Labio alatina sin tratar pueden afrontar una doble carga de inequidad y desigualdad. A la discriminación y la falta de oportunidades que conlleva el sólo hecho de ser mujeres, las personas con fisuras no tratadas a menudo deben soportar aún más el estigma, el acoso, el aislamiento e incluso la violencia.

A estas situaciones se suman las graves dificultades para oír, hablar, comer e incluso respirar que muchas veces implica tener FLAP: Sin embargo, con un tratamiento médico adecuado desde los primeros días de vida, todos los niños y niñas con esta característica pueden tener una calidad de vida óptima.