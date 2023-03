El desgarrador testimonio de la tía de la beba que murió en Casa Rosada

La bebé, Joselin, murió en situación de calle cerca de la Casa Rosada, mientras sus padres pedían ayuda desesperadamente. Los padres de la niña, Brenda y Hernán, corrieron hasta la garita de seguridad ubicada sobre Paseo Colón y el personal de seguridad llamó al SAME, pero los médicos, por más que se presentaron al cabo de unos minutos, no llegaron a tiempo y la beba ya no tenía signos vitales. Su hermana, Brunella, quedó bajo la tutela del Consejo del Menor de CABA. Ahora, la familia de Hernán salió a contar la historia y el trasfondo de una familia quebrada.

Hernán, el padre de la víctima, es un tucumano que vivió en Villa Domínico, Avellaneda, y que por problemas de adicciones se enfrentó a conflictos familiares que lo llevaron a abandonar su hogar. Sin un techo que lo acobijara, terminó optando por la calle como su casa, cuando todavía era menor de edad. “Mi hermano es un buen chico, pero terminó en la droga y quiso quedarse en la calle”, comentó Andrea, tía de Joseline, a la prensa. “Lo fuimos a buscar varias veces para sacarlos de la calle, pero ellos decidieron abrirse. No querían molestar”, agregó.

La joven tuvo la custodia durante dos años de Hernancito, el hijo mayor de la pareja que ya tiene dos años. Hoy, él está en proceso de adopción, luego de un fallo judicial que entendió que era lo ideal para la crianza del niño. “Una vez, Hernán y Brenda tuvieron una pelea en la calle, cayó la Policía y se llevó al nene al hospital para que le hicieran unos chequeos. Y ahí se quedó. Yo lo tuve un tiempito y hoy está con otra familia. Por la situación de vulnerabilidad de mi hermano se decidió eso”, detalló la tía de Hernancito.

Desde el programa Buenos Aires Presente, que asiste a personas que viven en situación de calle y responden tras un llamado al 108, informaron que los padres de Joselin fueron contactados en diferentes ocasiones desde 2019 y se les ofreció asistencia habitacional y alimentaria. “Los mandaban a los paradores. Si ellos se iban del parador en algún momento, no se podían llevar a la bebé. Y nunca aceptaron eso. Preferían seguir en la calle”, contó Andrea.

Esta familia, atravesada por la tragedia de la muerte de su hija, asiste a un comedor de San Telmo, que patrocina el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA. “Mi hermano quiere salir adelante, pero por su aspecto no le dan trabajo”, relató Andrea sobre su hermano y cuñada que buscan sustento cartoneando.

“Él está destrozado y Brenda no paraba de llorar”, comentó la tía de Joselin mientras se mantienen a la espera de la autopsia, aunque se demostró que el cuerpo no tenía signos de violencia y aún tenía leche materna en su boca, según detallaron desde la Policía de la Ciudad. Hasta el momento, la hipótesis más firme es que se ahogó con la leche con la que la alimentaba su madre.

La Fiscalía Criminal y Correccional 10, a cargo de Santiago Vismara, caratuló la causa como "muerte dudosa", labró actas y dispuso la Unidad Criminalística Móvil y al gabinete de Psicólogos a asistir a los padres, que se presentaron la Comisaría Vecinal 1 B.