No quiso sacarse una foto con Lionel Messi y se volvió viral en las redes

La experiencia de conocer al capitán de la Selección argentina o incluso acercarse a pedir un autógrafo o fotografía puede generar demasiadas emociones en los fanáticos, una mezcla de felicidad, ansiedad, nerviosismo y hasta -incluso- vergüenza. Eso es lo que pasó el sábado 25 de marzo en el flamante predio de Ezeiza Lionel Messi con el hijo de la modelo Ailén Bechara y su pareja, Agustín Jiménez.

Es que, durante el evento que se realizó en reconocimiento al astro rosarino en Ezeiza, estuvieron presentes varias personalidades relacionadas al ambiente futbolero, incluyendo a la pareja de Bechara, quien es titular de una agencia que representa futbolistas y se hizo presente junto a su pequeño hijo Francisco, de cuatro años. Fue la propia modelo quien publicó un curioso momento que sucedió en su cuenta de Instagram y rápidamente se volvió viral, cosechando miles de likes y respuestas de sus seguidores.

"Muy fuerte, no sé qué decirles. No tengo una explicación. No hay remate. Justo le agarró la timidez", agregó Ailén Bechara junto a video y las imágenes de la experiencia que no pasó desapercibida.

En el primer video se ve el momento en que se acercan a Lionel Messi para que el pequeño pudiera fotografiarse junto al futbolista, pero el niño se aferró en un fuerte abrazo a su padre en un ataque de vergüenza mientras el propio Messi lo alentaba. "Vamos a hacer una foto, dale", le decía al niño.

En una segunda filmación se lo ve a Messi intentando romper el muro que levantó el niño mientras le firmaba una camiseta del combinado nacional. "¿Ponemos para Francisco, o no?", se le escucha decir al jugador en todo de broma.

"Que Messi te pida una foto. El verdadero ¿podrán?", "¿Podrán? El único que no quiere sacarse una foto con Leo. Jajaja, ¡más lindo!", fueron algunos de los comentarios más tiernos de la publicación.

Finalmente, junto a su padre, Francisco se fotografió junto al capitán argentino aunque el pequeño salió de espaldas. Foto: Instagram @ailen_bechara

Otros optaron por comentar con respuestas que apuntan al futuro arrepentimiento. "Se va a arrepentir de acá a unos años ese nene", "cuando sea más grande va a decir 'cómo no me saque la foto con Messi'", fueron algunos de las respuestas de este estilo al posteo que se volvió viral.