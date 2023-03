Viral: hizo un pan casero para su familia y su mamá lo tiró al inodoro

Una joven decidió hornear un pan casero para su familia y se sintió muy feliz al recibir elogios de su madre, quien lo describió como "riquísimo". Sin embargo, la emoción de la joven se convirtió en sorpresa y decepción cuando fue al baño y descubrió que su madre había tirado su pan en el inodoro.

La publicación de @paulihater donde cuenta lo ocurrido, se volvió viral en las redes sociales con más de 96.500 "me gusta".

En su tweet comentó: "Hice pan casero y mi mamá dijo q estaba riquísimo y recién vengo al baño y veo esto". Además, en la publicación, la usuaria compartió una foto donde se ve su pan casero en el inodoro. "Tengo el corazón destruido", agregó.

El pan en el inodoro

Foto: Twitter/@paulinda

La publicación se llenó de todo tipo de comentarios. "Ni consideró tirar la cadena", escribió un usuario, a lo que la protagonista respondió: "Para mí lo tiró y el pan no se fue, por eso quedó ahí asomado, no creo que sea tan pelotuda".

Otro usuario le recomendó cambiar de mama y la joven respondió: "La voy a envenenar en el próximo pan casero que haga, yo avisé". “Es una mezcla de que me quiero reír, pero llorar al mismo tiempo”, dijo otra internauta.

Si bien la mayoría de los comentarios fueron contra la madre, algunos le vieron el lado positivo. "Bueno, no quiso hacerte sentir mal, ya que vio que te esforzaste y diste lo mejor para hacer el pan. Posta no fue de mala, pero nunca la mandes a matar a nadie porque no desecha bien la evidencia", comentó un usuario.