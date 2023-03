La previa de Argentina-Panamá: operativo anti-trapitos, venta ambulante y menos horas de clase

Nos volvimos a ilusionar. A tres meses de que Argentina salga campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, la Selección con Lionel Messi a la cabeza y el Dibu Martínez en el arco, enfrentará a Panamá en el Estadio Monumental a las 20:30, pero desde las 12 la calle es caos, apuro y alegría.

Foto: Milagros Moreni

Los trapitos, lejos. O prohibidos, pero no tanto. En las inmediaciones de Avenida del Libertador se desplegó un megaoperativo para que no haya cobro ilegal por estacionar, así que quienes se encargan de ocupar la calle con este servicio se instalaron desde temprano en Avenida Cabildo. La seguridad del lugar prevé que no puedan acercarse a los alrededores de la cancha porque, como cuando hubo festejos, llegar en auto es casi imposible y las personas lo hacen en taxi, empresas de traslados de pasajeros o caminando.

Los mensajes de los fans para el capitán de la Selección. Foto. M. Moreni

En las inmediaciones de Avenida del Libertador se desplegó un megaoperativo para que no haya cobro ilegal por estacionar.

Los vendedores ambulantes fueron los primeros en llegar. Tienen de todo: llaveros, camisetas, banderas, gorros, vuvuzelas, nieve y hasta pinturas celestes y blancas. Los precios empiezan en $1000 para las cosas más pequeñas, escalan a $2000 para los accesorios y tocan los $3500 con las prendas de vestir. Su trabajo no está permitido, pero la gente hace fila para comprarles. Echarlos es misión imposible, entonces la Policía ordena y hace un pedido: que no se instalen como manteros, que circulen y hagan el negocio en movimiento.

Foto: M. Moreni

Trabajan, pero también son argentinos y festejan. Mientras ofrecen sus productos cantan y alientan a la Selección. En el medio, una aclaración a los clientes: “Aceptamos transferencia y Mercado Pago”.

Norma llegó desde Concordia, Entre Ríos, junto a dos representantes de la Peña de la Selección.

El tránsito es caótico hasta cuatro kilómetros alrededor del epicentro de Núñez, pero como bien dicen los memes por estos días: desde que Messi y la Selección pisaron suelo argentino cesó la ola de calor, volvió la luz en muchos barrios y hasta llovió. No está confirmado que Lionel haga milagros, pero a la lista de coincidencias positivas se puede sumar una: los embotellamientos no pusieron de mal humor a nadie, los cortes de calle no generaron accidentes y las bocinas sonaron solo para hinchar por la Scaloneta.

Una familia completa espera para ver a la Selección. Foto: M. Moreni.

Las familias del barrio también sufrieron cambios en sus rutinas, pero lo sobrellevaron con alegría. Los colegios de la zona modificaron sus horarios y habilitaron la salida una hora antes de lo habitual. En algunos casos se suspendió parte de la jornada de clases.

-¿Les molesta o desordena?, preguntó MDZ a una pareja que caminaba con dos niños de 7 y 9 años uniformados

-Para nada, es una vez y por la Selección. Además, esta tarde vamos todos a verlos. Los chicos, felices.

El despliegue abarca desde Avenida Libertador y Juramento hasta Avenida General Paz. Todo está vallado y trabajan en la seguridad personal de Defensa Civil, agentes de tránsito y Policía de la Ciudad.