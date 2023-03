La cadena de demoras y burocracia que repercute en la salud de más de 5 millones de personas

Argentina padece de una crisis estructural en materia de acceso a la salud y a la educación, que con el pasar de los meses, desde 2022 hasta hoy, arrastró problemas que se profundizaron: miles de personas con discapacidad en el país, sufren las consecuencias de un sistema que no llega en tiempo y forma para atender sus necesidades básicas y elementales, relativas a tratamientos, acompañamiento terapéutico, transporte, mobiliario (como sillas de ruedas) e inclusive atención médica especializada y medicamentos específicos.

A nivel Nacional, se estima que al menos 5 millones de personas viven con una discapacidad, motriz, sensorial, intelectual, neurológica (o más de una de ellas). Son bebés, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores que por distintos motivos requieren de un abordaje más profundo en materia de salud de manera de mejorar su calidad de vida. Enfermedades incapacitantes asociadas a patologías previas y accidentes viales se suman entre las causas no congénitas de discapacidad. Este viernes, la realidad de esas personas y sus familias quedó -una vez más- expuesta en el marco de un paro que llevó adelante el sector de los profesionales de la salud dedicados a atender la discapacidad en todo el país.

Transportistas y familiares además hicieron oír su voz. Mientras se llevaron adelante manifestaciones en provincias como Mendoza, Corrientes y Misiones, en Buenos Aires, las entidades que representan al colectivo de personas con discapacidad, profesionales y transportistas, llevaron a Casa Rosada un pedido formal para que la reforma en el Sistema Único de Prestaciones se realice con especial atención en los controles a las prestaciones de las obras sociales y los tiempos de demora en el pago a profesionales.

Situación "crítica"

"La situación es crítica para las personas con discapacidad y sus familias desde el año pasado. En la actualidad se sigue a nivel nacional con demoras en los pagos a los profesionales que superan los 180 días. La situación se complejizó. Hay un abandono por parte del Estado y un recorte muy nocivo para las personas con discapacidad porque cada vez hay menos profesionales de la salud y personal de servicios (como transporte) que quieran trabajar mediante convenio con las prestadoras por este motivo", destaca Gilda Kriskovich, presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, una de las entidad que a nivel nacional llevó adelante el paro.

Kriskovich sostiene que el sector de los prestadores el área de discapacidad en todo el territorio Nacional, no está exento de la crisis económica actual, que se complejizó con un porcentaje de inflación que trepó al 13,1% tan solo en los dos primeros meses de 2023. Y es que -según denuncia- la situación genera un irremediable efecto en cadena. Para que las personas con discapacidad cuenten con la cobertura adecuada y sin demoras por parte de su obra social o prepaga, es necesario que el dinero que es gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud y que es derivado de los fondos que llegan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sea depositado en tiempo y forma a las obras sociales y prepagas para que éstas, a su vez, lo destinen al pago de los honorarios de los prestadores.

Las demoras para acceder a los tratamientos y contar con acompañantes hacen que el abordaje para las personas con discapacidad se vea afectado.

La postal de los reclamos en la puerta de la puerta de la Casa Rosada ni las marchas que se realizaron en otras provincias, fuera de Buenos Aires, este viernes no es nueva. A fines de octubre de 2022 y luego de varios meses de tensión, los pedidos de los prestadores como así también de las familias se hicieron evidentes. En el grupo de lo que se considera prestadores de servicios de personas con discapacidad se cuenta desde docentes, terapeutas y acompañantes (muchos de ellos especializados, por ejemplo, en psicopedagogía, fonoaudiología psicología o kinesiología,) hasta instituciones y empresas prestan servicios de transporte.

Promesas incumplidas

Uno de los puntos que desde el sector de los prestadores manifestaron como el disparador para llevar adelante nuevos reclamos tiene otros condimentos además de las demoras en los pagos. Sostienen que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) les prometieron realizar reuniones de directorio. Hasta la fecha, sostienen los Prestadores Independientes de Mendoza, esto no se realizó y por eso se unieron a los nuevos reclamos.

"Las medidas tomadas por el directorio referidas al aumento de nomenclador, se facturará en abril, para su cobro en junio-julio de 2023. Por lo que los prestadores serán el único sector de trabajadores del país en ver reflejado un aumento por el trabajo y servicios brindados en julio-agosto de 2023", expresaron a través de un comunicado que también fue firmado por el Observatorio de las Personas con Discapacidad de Mendoza y la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad. De no tener una respuesta, en breve, desde el sector plantearon la posibilidad de "instalar un carpa blanca por tiempo indeterminado".

Demoras que atrasan

El impacto de esas situaciones no resueltas, afecta y amenaza nuevamente el acceso de las personas con discapacidad al sistema de salud. La peor parte, se la llevan quienes hacen sus aportes a las obras sociales pero en concreto, se ven sujetos a trámites demorados que terminan obstaculizando el acceso a derechos básicos fundamentales.

"Las autorizaciones a los pedidos médicos se demoran y en muchos casos las obras sociales no dan explicaciones. Hay niños que no han podido empezar el jardín por esta causa porque no tienen una acompañante terapéutica", explica la mamá de un niño con autismo y destaca que entre los papeles que se necesita presentar para actualizar los datos de la persona que requiere las prestaciones aparece la actualización de la historia clínica del/la paciente avalado por el profesional a cargo y las terapias que son necesarias en cada caso, entre otros. Las prestaciones en materia de discapacidad deben presentan demoras como consecuencia de las demoras en los pagos que aseguran tener profesionales y transportistas.

No solo los trámites suelen ser son engorrosos por los tiempos de demora en la aprobación de la documentación o los plazos extendidos para otorgar turnos, sino que una vez que las familias logran reunir todo para presentarlo, otra vez los plazos se extienden "Hay mamás que han hecho los trámites desde diciembre y que todavía no tienen las autorizaciones correspondientes", explica la misma mendocina.

Juliana Martínez, presidenta de la Asociación Creando Huellas, que representa a 290 familias de personas con síndrome de down en la provincia, destaca que "este año las demoras han sido muy fuertes" y que a su hijo de ocho años aún no le aprueban la totalidad de prestaciones que necesita por ejemplo, para ir a la escuela. "Hace dos meses que estamos esperando respuestas.Necesitamos que las terapias, el acceso a la educación, el transporte y el pago a la maestra de apoyo estén cubiertos", dice. En su caso, la respuesta de la obra social es que el problema está en Buenos Aires y de ahí en más, ninguna novedad.