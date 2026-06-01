En dos meses podría reabrir el único hospital para niños desnutridos del país

La Fundación Conin volvió a recibir una noticia que abre una puerta de esperanza. Después de ocho meses con las instalaciones cerradas por falta de fondos, el único hospital especializado en recuperación de niños desnutridos de Argentina podría volver a funcionar en aproximadamente dos meses, según confirmó el médico Abel Albino durante una entrevista en la 105.5 FM por MDZ Radio .

El centro de recuperación nutricional funciona en Las Heras y durante años recibió pacientes derivados desde distintas provincias del país. La institución suspendió la atención de internación cuando ya no pudo afrontar los salarios de sus trabajadores, una situación que dejó vacías salas que durante décadas estuvieron ocupadas por niños en tratamiento.

La posibilidad de una reapertura comenzó a tomar forma gracias a una campaña de socios impulsada por la fundación. Albino explicó que necesitaban sumar al menos 1.500 nuevos aportantes para volver a contratar personal y reactivar el servicio, una meta que empezó a acercarse rápidamente.

Abel Albino aseguró que la respuesta de miles de colaboradores permitió avanzar hacia la reapertura del hospital que recibe casos de desnutrición grave.

Según detalló el fundador de Conin, en apenas un mes lograron incorporar unos 1.150 socios nuevos. Además, se organizó un concierto solidario en Buenos Aires destinado a recaudar fondos para la institución mendocina, que durante años atendió casos de desnutrición infantil grave llegados desde el norte, el centro y el sur del país.

"A este ritmo podemos decir que a lo mejor en dos meses estamos reabriendo", afirmó Albino durante la entrevista. El médico señaló que con 2.000 socios la fundación ya podría avanzar con mayor seguridad en la reapertura del establecimiento y recuperar la actividad que quedó paralizada.

Uno de los puntos que genera optimismo es que gran parte del equipo profesional sigue vinculado a la institución. Aunque algunos médicos fueron contratados en otros lugares durante el cierre, Albino aseguró que muchos desean regresar debido al ambiente de trabajo y al compromiso que existe con la misión de la fundación.

Un centro único para atender casos graves

Conin Abel Albino (5) El Centro de Recuperación Nutricional Santa Teresa de Calcuta. Marcos Garcia / MDZ

El hospital está preparado para alojar hasta 32 niños con cuadros severos de desnutrición, especialmente menores de cinco años. Según explicó Albino, estos pacientes requieren una atención específica que no siempre puede brindarse en hospitales generales debido a la fragilidad de su estado de salud.

Durante 25 años, el centro recibió alrededor de 3.000 niños con desnutrición grave. Albino destacó que, pese a la complejidad de los casos tratados, la institución registró índices de mortalidad extremadamente bajos y atribuyó esos resultados al trabajo interdisciplinario y al seguimiento permanente de cada paciente y su familia.

Mientras el hospital permanece cerrado, los médicos continúan visitando a algunos niños en sus hogares para acompañar los tratamientos. La expectativa ahora está puesta en alcanzar los recursos necesarios para volver a abrir las puertas de un establecimiento que, por sus características y especialización, no tiene otro equivalente en Argentina.