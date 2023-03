Los mejores tips para lograr ser creativos

“Crear es hacer de la nada. Es hacer visible lo invisible. Es despertar, tener la “chispa” que pueda hacer cambiar las cosas”. Ante todo debemos tomar en cuenta que la creatividad no debe ser considerada como un don privilegiado que solo han recibido algunos.

Todos los seres humanos nacemos con la capacidad creativa, es decir es parte de nuestra esencia. Entre otras cosas nos sirve para tener una solución original ante cualquier dificultad, es encontrar respuestas innovadoras a problemáticas o a nuestras necesidades.

Ustedes saben que las dificultades muchas veces nos permiten hacer crecer nuestras habilidades. Para poder ser creativos debemos tener una actitud abierta ante la vida, siendo flexibles y potenciando el desarrollo de nuestras talentos. La diferencia estriba de cómo somos, si reactivos o proactivos.

El ser reactivo:

Acepta las situaciones

Espera que las cosas sucedan

Espera que le enseñen

Hace lo suficiente

Acepta los objetivos que se proponen

Le cuesta adaptarse a los cambios

El ser proactivo:

Busca soluciones

Hace que las cosas se sucedan

Busca aprender

Hace más de lo que se espera de él

Crea objetivos

Se adapta a los cambios

Tener en cuenta que muchas veces nos vemos impedidos de crear, debido a nuestras actitudes, todo aquello que tenga una carga afectiva negativa, nos va a impedir utilizar nuestros talentos, herramientas, o dones, para ser creativos. Podremos encontrar soluciones por nosotros mismos, y si no lo logramos, entonces pedir ayuda profesional. Lo primero que debemos identificar cuáles son las barreras o los obstáculos que te impiden ser creativo, para que puedas diseñar soluciones adecuadas.

Y algunas podrían ser:

Falta de autoestima

Pensar que todo ya fue inventado

No estar motivados

Temor de equivocarnos.

Miedo al ridículo, a fallar.

Ausencia de una actitud “critica”

Falta de impulso o acción.

No querer cambiar

El ego

Y como conseguimos imprimir una cuota de creatividad a nuestro diario vivir, o ante los obstáculos:

Solo con mente abierta, creativa y soñadora podremos construir o reconstruir un mundo mejor.

Tener curiosidad Intelectual para encontrar soluciones nuevas

Tener motivación

Tener una gran flexibilidad y originalidad del pensamiento.

Tener confianza en uno mismo.

Todo esto nos permitirá poner una cuota de creatividad a nuestra vida. Ser creativo una vez es un accidente; serlo todos los días y en medio de la trivialidad de nuestra vida cotidiana, es una hazaña que muy pocos hombres lo logran. (Karel Kósig, s.f.). Saben que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertarnos a nosotros, los grandes, por eso hablando de obstáculos, saber distinguir entre los que aparecen y aquellos que ponemos nosotros mismos, sería muy sabio:

Obstáculos - Cuento de Jorge Bucay

Voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros.

Mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos.

Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra negra, más adelante, en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo... dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto... Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando.

Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad: el camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. ... Pienso en renunciar.

Miro la meta que deseo... y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o meses. El puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado... descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños... Me siento abatido... Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca... No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire...

De pronto veo, a un costado del camino, un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo... cuando era niño. Quizás por eso, me animo a expresar en voz alta mi queja - ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta: - ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras... Los obstáculos los trajiste tú…

“Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja”, Lin Yutang.

* Clor. Carlos Daniel Tantucci

dtantucci@hotmail.com