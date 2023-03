Desocupación juvenil: cómo resolver el mayor problema del futuro

La desocupación es un desafío global, en todo el mundo cambió el paradigma del trabajo a partir de la pandemia y el abordaje de las nuevas tecnologías, la IA (Inteligencia Artificial) y necesidad de una nueva agenda educacional que nutra a los más chicos de las herramientas para desempeñarse con éxito en el corto plazo. La Organización de las Naciones Unidas confirmó en 2022 que el 20% de los mayores de 18 a 24 años no tienen empleo, lo que compromete seriamente una generación empobrecida y con menos recursos en el caso de Argentina.

Latinoamérica no es la excepción, y los adolescentes que quedaron marginados en la cuarentena del sistema educativo padecen las consecuencias que comprometen su futuro, en el país todavía no volvieron a clases los más de 200 mil jóvenes que dejaron el colegio en pandemia nunca volvieron.

Las miradas se cruzan de acuerdo a la grieta, y el Estado no llega a donde tiene que llegar. Así lo expresa el diputado y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro: "Tenemos que hacer un fuerte foco para volver a poner a la educación en su plan de vida, en realidad, la educación es la única oportunidad que tienen, aunque tal vez algunos todavía no lo sepan", define ante MDZ.

Volver a las bases y mejorarlas, plantea el educador, que nutre su mirada de la colaboración del sector privado: "Con el atractivo de la salida laboral a mano, hay que ir metiendo de nuevo a la educación en sus vidas, es muy importante una buena secundaria para la futura vida laboral de una persona. Una secundaria que ayude a desarrollar las habilidades que hoy son imprescindibles: aprender a aprender, teniendo en cuenta que para ejercer eficazmente un oficio o sostener un emprendimiento se volvió imprescindible la capacidad de adaptarse a los cambios inevitables; trabajar en equipo; adquirir buenos hábitos y valores. A todo eso lo aporta la secundaria", expresó.

Tal es así, que hay distintas iniciativas privadas que resultaron exitosas para reinsertar o empezar a adentrar a los más jóvenes en la vida laboral. Hay diferentes iniciativas que complementan, por ejemplo, Fundación Forge, es una organización sin fines de lucro presente en todo Latinoamérica que ayuda a jóvenes sin recursos a tener una vida de calidad a través del trabajo y el aprendizaje continuo, y ahora lanza una nueva edición del Curso Tu Futuro, un programa de liderazgo personal y orientación laboral para los que buscan su primer empleo.

La fundación elabora datos y concluye que seis de cada diez jóvenes que participaron del programa Tu Futuro de Fundación Forge consiguieron su primer empleo, que está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años y realiza su primer llamado de inscripciones desde este 15 de febrero para el comienzo de clases pautado para el 20 de marzo. Durante el 2022, Fundación Forge alcanzó un total de 10.000 jóvenes egresados con 65% de inserción laboral con las empresas aliadas.

Sobre la educación y la ideología, el sector privado se retira y sólo pone énfasis en resolver la problemática de fondo. La Organización Internacional del Trabajo plantea que en los últimos diez años la tasa de desempleo de la población joven fue en promedio tres veces superior a la de la adulta.

Sobre ideología y educación, Finocchiaro plantea: "Hay que dejar de lado los prejuicios ideológicos que tiene este gobierno y facilitar en el nivel medio el acercamiento a los ambientes laborales, es imprescindible terminar con el adoctrinamiento que, por ejemplo, vemos ahora en la provincia de Buenos Aires que asocia, falsamente, al mundo privado y empresarial todos los males de la Argentina".

El programa de FORGE para todos los adolescentes de CABA y AMBA que hayan terminado el secundario es virtual al 100% y dura un año.