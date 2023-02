¡Volver al colegio! ¿Volver a ser uno mismo?

¡Necesito ser yo! Mendigan gritos: “Una identidad por favor…” El aula es trascendida por el lugar del otro. ¿Lo único que somos es lo único a aprender? ¿Volver al colegio es volver a ser uno mismo? Al reunirnos con sí mismos así como somos. Estar hace ser.

¿Ir al colegio es ir a reunirse con uno mismo y así poder reunirse con los demás? Todo es menos sin mí.

Y sin el lugar del otro… Lo que más necesito es aprender a ser como soy… La educación no es una aplicación para usuarios… Es implicación. Nadie quiere ser lo que es. No son así… ¿Estás tan cerca de vos? La educación nos encuentra tal como somos. ¿Querés ser lo que sos? Al colegio no solo van los hijos. El modo de ser de los padres presentes en sus personalidades también.

¿Cómo crees en mí para que pueda creer en mí?

Nos disponemos a la motivación que nos trasciende… Creer en sí mismos así como Dios cree en nosotros. “La cuaresma es por tanto el tiempo para que recordemos quién es el Creador y quién la criatura; para proclamar que sólo Dios es el Señor; para desnudarnos de la pretensión de bastarnos a nosotros mismos y del afán de ponernos en el centro, de ser los primeros de la clase, de pensar que sólo con nuestras capacidades podemos ser protagonistas de la vida y trasformar el mundo que nos rodea. Este es el tiempo favorable para convertirnos, para cambiar la mirada antes que nada sobre nosotros mismos, para vernos por dentro.

Cuántas distracciones y superficialidades nos apartan de lo que es importante. Cuántas veces nos centramos en nuestros deseos o en lo que nos falta, alejándonos del centro del corazón, olvidándonos de abrazar el sentido de nuestro ser en el mundo. La cuaresma es un tiempo de verdad para quitarnos las máscaras que llevamos cada día aparentando ser perfectos a los ojos del mundo; para luchar, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio, contra la falsedad y la hipocresía.

No las de los demás, sino las nuestras; mirarlas a la cara y luchar. De hecho, si volvemos a la verdad de lo que somos y nos damos

cuenta de que nuestro yo no es autosuficiente, entonces descubrimos que existimos gracias a las relaciones, tanto la originaria con el Señor como las vitales con los demás. Cada presunción de autosuficiencia es falsa. Idolatrar el yo es destructivo y nos encierra en la jaula de la soledad; mirarse al espejo imaginando ser perfectos, imaginando ser el centro del mundo.

Nuestra vida, sin embargo, es sobre todo una relación; la hemos recibido de Dios y de nuestros padres, y siempre podemos renovarla y regenerarla gracias al Señor y a aquellos que Él ha puesto junto a nosotros”.

Homilía del Santo Padre Francisco, miércoles, 22 de febrero de 2023

Lo que somos es nuestra motivación.

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.