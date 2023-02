La Cámara de Comercio dio detalles de cómo ayudarán a los afectados por el incendio en la feria persa

Este miércoles, comerciantes de la feria persa afectada por el incendio ocurrido en la madrugada del lunes mantuvieron reuniones con representantes de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza para avanzar en gestiones que permitan recuperar sus puestos de trabajo lo antes posible. A su vez, Adrián Allín, presidente de la Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio de la Ciudad de Mendoza), dialogó en MDZ Radio y se refirió a la situación de los feriantes.

“Hay una instancia de negociación y hemos tenido algunas conversaciones con las autoridades, entendiendo que este tipo de tragedias es atendida por el Estado como sucede con el agro u otros tipos de rubros”, señaló Allín.

“El sector del comercio, ante cualquier tipo de tragedia, es muy poco atendido por el Estado. Pero sí se ayuda a otros sectores. Esto no quiere decir que esté mal esa ayuda, sino que al sector que más aporta en ingresos brutos es el que menos ayudan al momento de las dificultades”, apuntó y agregó que el municipio de Ciudad ya se está haciendo cargo de la situación y están trabajando para una pronta solución para los comerciantes de la feria persa.

Desde este lunes, el espacio donde se encontraba la feria persa se mantiene clausurado. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

En cuanto a las solicitudes que han elevado los feriantes, Allín explicó que “a través del municipio, ya han ofrecido algunos lugares para reubicarse, en donde hay plan en conjunto con municipalidad para galerías, espacios grandes, con un plan de inversión”.

“También vamos a gestionar ante el Banco Nación la posibilidad de un crédito con un tiempo de gracia para que puedan volver a instalarse y reinsertarse nuevamente en el mercado”, agregó.

Además, Allín remarcó que según han podido averiguar desde la cámara empresaria no hay un seguro contra incendios que ampare a los comerciantes de la feria persa. "Según lo que hemos podido averiguar, no hay seguro. El dueño tiene el seguro como propietario que ofrece el espacio en alquiler, pero no no hay seguros independientes ni comerciales que acrediten la mercadería que tienen adentro los locales".

Las opciones que analizan para reubicarlos

La propuesta que llevaron los representantes de la Feria Persa hasta el municipio constaría en poder instalarse en el predio de gestión privada ubicado en calle España y avenida Godoy Cruz, en donde hay una estructura con contenedores -o "boxes"- y que están en las etapas finales de trámites de habilitación. "Están viendo si existe la posibilidad concreta de instalarnos ahí. Estamos esperando una respuesta", comentaron.

Este miércoles, feriantes se reunieron con representantes de municipio para avanzar en las gestiones. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Desde la Municipalidad de Ciudad habían adelantado que se los eximirá del pago de derechos de comercio durante un plazo que se establecerá en próximas conversaciones.

"Nosotros queremos trabajar, en la feria persa pagábamos nuestros impuestos, el alquiler. Sería exactamente lo mismo, no queremos que nos regalen nada, lo único que estamos pidiendo es un lugar físico para volver a trabajar, con la continuidad de cómo nos manejábamos previamente", explicaron.