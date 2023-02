Intimidad, lo único que nos podemos dar

¡Mi vida está en peligro!

A veces la vida es una pregunta más que una respuesta.

¿Mi Vida está en peligro de qué…?

Está en peligro lo ideal, los recuerdos, quién soy y quién sos…

Y mis promesas…

Así convertimos al otro en un símbolo de nuestras expectativas. ¡Lo vestimos de yo!

Nos miran como nos miramos.

Y el otro es una presa que si soltamos nos caemos. Nos aferramos para no caer…

La realidad es el único espejo que nos falta.

Como nos miramos es como nos reconocemos.

¿Anestesiar… cómo estás? Para anestesiar como sos.

Y nos recostamos….

¿Y cuándo nos despertamos… quiénes somos?

¡No estás como sos!

¿En qué espejos te marás…?

Y otros riesgos…

El sentido del pecado fue reemplazado por el de la inocencia… Y lo hace más atractivo –la épica de la provocación-.

“El mundo tiene miedo de todo menos del pecado. Teme la contaminación atmosférica, las penosas enfermedades del cuerpo, la guerra atómica, actualmente el terrorismo. En lugar de librarse del pecado, todo el empeño se concentra hoy en librarse del remordimiento del pecado; en vez de luchar contra el pecado se lucha contra la idea de pecado, sustituyéndola con aquella --bastante distinta-- del «sentimiento de culpa». Se hace lo que en cualquier otro campo se considera lo peor de todo, o sea, negar el problema en lugar de resolverlo, volver a echar y sepultar el mal en el inconsciente en vez de extraerlo.

La escritura dice que Cristo «murió por nuestros pecados» (1 Co 15, 3). Suprime el pecado y has hecho vana la propia redención de Jesús, has destruido el significado de su muerte. Jesús habría luchado contra simples molinos de viento, habría derramado su sangre por nada”.

Raniero Cantalamessa

Hay tanto intruso al quedarnos a solas con sí mismos… Al pintar con las yemas de mis dedos la entrega a la luz alcanza a

crear a la mirada. No sabíamos Ver sin mirarnos. Y la soledad nos evidencia. Nos hace visibles. El arte al trascendernos nos une a sí mismos así como no nos animábamos a ser. La mirada es el talento que descubrimos.

¿Sabés ver?

(“Naciente luz” pintura en pastel tiza Eureka 2013)

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.