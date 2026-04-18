Si necesitás una razón... Fernanda Laguna. "Mi corazón es un imán" Y algo más...

El tiempo es un andador y una razón . Una ocurrencia. El “después”. Tal como es tal como puede ser. Hay un brillo en los espejos que la muestran sin mostrarse a sí misma menos…: Descubrió hábitat del arte: es más que lo que fue el ímpetu inicial en el Centro Cultural Rojas agitando las imágenes.

Es su andar de creencias por inverosímiles vidrieras al modo de belleza y felicidad.

Es su poesía tan indómita sin profanar el deseo.

Es lo que podría ser el descaro en los comedores gourmets en Fiorito. Y no lo es.

Es el grito de marchar representándonos lo que es como ella es.

El más puro souvenirs: su mirada.

El protagonismo del si

Un desfile en el que lo único que se lleva puesto la verdad es la realidad.

Un destino escurridizimo.

El metejón.

Desde sus primeros pasos por los pasadizos kitsch del Centro Cultural rojas la imaginación fue el rehén a soltar. Y la inspiración es el instersticio que nos desahoga.

Su editorial fue una sala de espera. Nacieron miradas… ¡Y siempre mirada! La mirada abismal.

Fernanda Laguna rehace lo épico.

Juan Barros Es su andar de creencias por inverosímiles vidrieras al modo de belleza y felicidad. Ilustración de Juan Barros.

El derroche en Fiorito…

Otro espejo para Dalia Rosetti.

Amar es una frenética voluntad sin cicatrizar.

El frenesí a la carta.

¡Como sea no se va lejos de sí!

El arte es retornable.

La simpatía “arte_lin”, inaugura una vez más la empatía.

El encantamiento de objetos de arte sin monetizar. ¡Solo ofrecidos al sí!

Es la marea de la bijouteri, el peluche, el reconocimiento de los recuerdos y la brillantina de la nostalgia.

Su obra intriga complicidad y razón

¡Atrevernos! A lo que nos falta…

La mirada es la mayor desesperación.

Pero si Fernanda te mira hasta de vos puede hacer un osito de peluche…

Todo es como podemos decir lo que nos pasa.

A veces parecería que no sabíamos que había un desvío.

Sabe que lo nuevo es como nos transformamos en una respuesta.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.