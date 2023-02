Del campamento anticapitalista a las palas en el Congreso: la grieta entre los jóvenes

Mientras los temas económicos -con la curva del dólar y la inflación a la cabeza- y los juicios por los casos de Lucio Dupuy y Fernando Báez Sosa ocupan la atención de los medios y los ciudadanos, otras cuestiones atraviesan la cotidianeidad de las personas: inseguridad, aumento desmedido de la canasta escolar y sequía e incendios en diversas regiones del país, entre un otros temas. Es tanto lo que ocurre, que algunos hechos acaban pasando casi inadvertidos.

Por ejemplo, la convocatoria al Campamento anticapitalista -su nombre ya lo dice todo- que se llevará a cabo este fin de semana en Luján y cuya convocatoria ha llegado incluso a los oídos de Marcos Galperín, fundador y creador de Mercado Libre, una de las compañías más importantes de la región. Del otro lado de la grieta -es inevitable hablar de una ruptura entre uno y otro extremo- y con el lema "combatir al comunismo es un trabajo full time", Mauro Stendel (26), mandó 256 palas al Congreso de la Nación para evidenciar su idea de que los legisladores no trabajan.

Campamento capitalista vs "Agarren la pala": dos acciones jóvenes en extremos opuestos que marcan que la grieta está más vigente que nunca

Entre el video con las 5 razones para ir al Campamento anticapitalista y el delivery de palas al Congreso, hay un abismo. Pero -mal que les pese a los representantes de uno y otro extremo- hay un denominador común: ambos reclaman un cambio urgente. En un año electoral -el cronograma arranca en febrero con las internas de La Pampa- los jóvenes buscan hacerse oír y apelan a las redes sociales para amplificar su voz.

"Son tres días con pileta, fulbito, fiesta, charlas de política, marxismo y actualidad, talleres y un montón de cosas más. Vamos, nos formamos, la pasamos bien y nos preparamos para las peleas que se vienen", sintetiza Ailín, estudiante de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y militante del Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera -a nivel nacional- Manuela Castañeira. Antes de eso, explica las 5 razones para asistir al 3° campamento anticapitalista que se llevará a cabo el fin de semana de carnaval en Luján.

Jóvenes de diversos espacios enseguida se hicieron eco de la propuesta que no tardó en viralizarse. Los liberales -en el extremo político y filosófico opuesto al socialismo- tomaron el guante y respondieron en el mismo idioma: un video de redes sociales. En este caso, la protagonista del clip es Delfina Wagner que desactiva uno a uno los argumentos que dan desde la izquierda y advierte que el Campamento anticapitalista es una reunión de "hipócritas".

La convocatoria -que los mismos liberales ayudaron a viralizar- llegó a oídos de Marcos Galperín que se rio de la idea. Pero eso no es todo. Mientras esto ocurría en redes sociales y los jóvenes socialistas se burlaban de los liberales por viralizar el Campamento anticapitalista, un joven empresario ponía en marcha una acción completamente opuesta.

Quién es Mauro Stendel y por qué mandó palas al Congreso de la Nación

"Estoy harto de que en mi país se labure para mantener vagos, hoy les mandé una sorpresa a los que menos laburan y más cobran", declaró Mauro Stendel, un empresario de 26 años al compartir un video de su acción. Podría o no haber sido una respuesta al Campamento anticapitalista pero en realidad se trató de un gesto en contra de lo que los liberales alineados con Javier Milei llaman "casta política".

El joven empresario -expatriado, además- no se quedó callado sino que aprovechó su acción -el envío de 256 palas, una para cada diputado exceptuando a Javier Milei quien, según el ideólogo de esta propuesta, "combate el socialismo" y eso es un trabajo full time- para expresar sus ideas. "¿Sabes lo que hace una rata? Come y agarra lo que puede sin medir los daños causados. Si mi empresa está en negativo te aseguro que me quedo despierto toda la noche hasta sacarla a flote. A ver si marcan la diferencia entre ir al trabajo e IR A TRABAJAR!", expresó refiriéndose a los diputados nacionales.

Mauro Stendel nació en Caballito y emigro a Estados Unidos en 2018. Él mismo dice que sólo tenía entonces 500 dólares. Un año antes había estado en Israel con el objetivo de integrar la Unidad Secreta Élite, una experiencia por la que ha sido convocado para dar charlas cuando ya vivía en Estados Unidos.

Es impulsor de negocios y en poco tiempo creó diversos marketplace online que le permitieron ganar dinero y conocer el funcionamiento de los mercados, aparte de negociar con inversionistas.

Antes de enviar las 256 palas al Congreso de la Nación, Mauro Stendel se hizo eco del Campamento anticapitalista. "¿Hacen un campamento anticapitalista? ¿Y de dónde viene la plata para financiarlo? De X. ¿Y de dónde sacó la plata X? De Y. ¿Y de dónde sacó la plata Y?", expresaba el joven empresario para concluir: "Si seguís preguntando así sucesivamente llegas a que gracias al capitalismo logran hacer este campamento. El zurdismo es irreal".