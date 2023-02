El alfil de Milei citó una frase liberal de Alberto Fernández sobre el control de precios

El diputado de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, debatió en el programa A dos voces con el funcionario de integración del ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez. La cuestión en disputa fue el control de precios impulsado por el Gobierno del presidente Alberto Fernández para regular la crecida inflacionaria.

El coordinador nacional de Barrios de Pie destacó el acuerdo de precios como una política positiva para que "los salarios le ganen a la inflación". Éste afirmó: "Esto tiene que ver con que la plata rinda mes a mes más que el proceso inflacionario que estamos viviendo. La política de acuerdo de precios es una de las que siguen este objetivo: el sostenimiento de la actividad económica. La Argentina va a entrar en el tercer año de crecimiento".

"El acuerdo de precios va en esa dirección y ha sido exitoso. Ha desacelerado el proceso inflacionario en alimentos en comparación con el 2021. Una variable económica es el acuerdo de precios. Lo aclaro porque muchas veces el control de precios es mala palabra si se mira desde los dogmas económicos que contraponen la intervención del Estado contra el libre mercado. Es una herramienta que permite un horizonte de baja inflacionaria", agregó éste.

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menendez.

Ramiro Marra comenzó aludiendo a que "esto no es un acuerdo de precios, es un control de precios bajo presión" y se valió de una declaración liberal de Alberto Fernández en crítica a la gestión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El dirigente liberal expresó: "No soy el único que cree esto. Leo una cita: 'La presidenta quiere resolver la inflación mandando a los chicos de La Cámpora a controlar los comercios. El problema es que no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no tiene respaldo. Eso ha sido una causa de generación de inflación enorme. ¿Por qué no manda a gente de La Cámpora a controlar el Banco Central?'. Esto lo dijo Alberto Fernández el 5 de mayo de 2013 en este canal".

"La pregunta que hago ahora es porque no mandan a los piqueteros a controlar el Banco Central si quieren resolver la inflación. ¿Por qué tienen que ir contra los que trabajan y generan valor agregado?", profundizó éste.

El legislador luego realizó una recorrida por la historia argentina y comparó la actualidad con la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Éste mostró tapas de diario de los años 1953, 1975,1983, 2014, 2020 y 2022 sobre las diferentes denominaciones de los congelamientos de precios.

Ramiro Marra sentenció: "Todo esto es la evidencia empírica. En el mundo y en la Argentina. Están haciendo un marketing para ganar tiempo, cambian de nombre. Nos toman de boludos. Ahora le dicen 'Precios Justos'. Lo más insólito de esto es que Maduro le dice igual. Eso es lo que quieren ustedes".