Los útiles aumentaron más que la inflación; cuánto cuesta la canasta escolar

A poco más de un mes del inicio de clases parece haber una grieta entre quienes creen que es demasiado pronto para ocuparse de los útiles y quienes -por el deseo de dejar todo organizado con tiempo o por el afán de ahorrar- eligen hacer ya las compras de útiles. No todos tienen la opción de adelantar sus compras: muchos colegios aun no compartieron con los padres la lista de útiles escolares que incluye varios productos que no se consiguen en librerías, como por ejemplo, rollos de cocina, papel higiénico o curitas, entre otros.

Cualquiera que haya vivido en Argentina sabe que los precios de la canasta escolar van a estar por encima de los de 2022. La inflación anual estuvo cerca del 100% -sólo en diciembre, la canasta básica total medida por Indec tuvo un incremento del 4,5%- y la escalada de precios se dio, especialmente, a partir del tercer trimestre por lo que es esperable un aumento importante.

En 2022 y ya con índices importantes de inflación, la Secretaría de Comercio lanzó un programa de precios cuidados para la Vuelta al cole. Ese fue, justamente, el nombre del programa que incluía 160 artículos entre los que había distintas opciones de los productos de la canasta escolar.

Las librerías ofrecen una gran variedad de productos y precios.

La lista, entonces, comenzaba por los adhesivos (entre $25 y $58). Este año, en una librería los adhesivos cuestan no menos de $120. Y en sitios de compra online se puede conseguir el pack de 6 unidades de segunda marca por $486 ($81 por unidad). Pero en las escuelas no piden cualquier adhesivo. En primer grado de una escuela pública de Ciudad de Buenos Aires, se aclara específicamente que el adhesivo debe ser tipo Voligoma (no en barra ni tipo vinílico).

La lista incluye 6 cuadernos tipo ABC (algo más grandes que un cuaderno A5 y con renglones más espaciados de lo habitual) de 50 hojas y con tapa dura. El precio unitario ronda los $1.000. A eso hay que sumar una cartuchera -cuyo valor en una librería de barrio oscila entre los $3.450 y $6.890- adecuadamente equipada. Es decir, a eso hay que sumar: 2 lápices negros (entre 130 y 450 pesos en una librería de barrio o $20 por unidad comprando una caja de 12 en un mayorista), lápices de colores -cuyo precio promedia los $1.000-, sacapuntas (otro de los productos con precios ultra variables) y goma de borrar (entre $90 y $330, contra los $19 que costaba en el programa Vuelta al cole de 2022).

La lista sigue y la brecha entre los precios mantiene la misma tendencia: muchos productos subieron su valor por encima de la inflación. Madres y padres gastarán unos $15.000 para llenar la mochila con productos de segundas marcas, salvo que tengan la opción de comprar en mayoristas, donde los precios son sustancialmente más bajos. A eso hay que sumar el valor de la mochila, con valores que en raras ocasiones bajan de los $9.000) y de la indumentaria, rubro que tuvo -según Indec- un incremento del 120% en el último año.

Los resaltadores pastel son tendencia entre las adolescentes ($1.441, Alot)

Con precios que aumentan día a día y mayor acceso a canales alternativos de compra -desde negocios que permiten acceder a precios mayoristas al superar determinado monto o llevando 3 o más unidades del mismo producto hasta mercados de venta online que facilitan las compras- las librerías de barrio dejaron de ser la cita de padres y madres ávidos por conseguir la lista completa de útiles escolares. Muchas tenían el servicio de armado y etiquetado de los productos, algo que también se perdió ya que abundan los negocios que ofrecen etiquetas surtidas y personalizadas a precios accesibles.

"Si vienen a buscar productos específicos que tal vez no consiguen en el mayorista", dice un librero de Barrio Norte en cuyo negocio se mezclan los objetos de "artística" con las cartulinas y los mapas -dos clásicos de "último momento"-. Aclara que ya desde hace una década dejó de haber en el local filas interminables de madres y padres listos a comprar la lista completa e incluso dispuestos a pagar un monto extra para que alguien arme la canasta escolar por ellos. Cuaderno ABC de tapa dura, un ítem obligado en la mochila de primaria ($1.190, Levalle)

Aunque esperan que sus locales vuelvan a llenarse en pocas semanas, los vendedores de Alot o Levalle reconocen que ya hay personas adelantando la compra de útiles escolares. La hipótesis más repetida es que quieren ganarle a la inflación. La segunda teoría es que muchos aun no se fueron de vacaciones y cuando vuelvan, van a estar muy cerca del inicio de clases.

Explica también -y en eso coincide con un colega a pocas cuadras de allí- que hay una conducta que se repite y acentúa cada vez más: padres y madres optan por primeras marcas para llenar la mochila de sus hijos, pero se vuelcan a productos más económicos a la hora de comprar insumos que van a quedar en la escuela. Otra conducta que se replica -sin falta y cada vez más- es consultar si hay algún tipo de descuento bancario.