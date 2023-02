La historia detrás del viral de la cámara de fotos que estuvo 6 años hundida en los Esteros del Iberá

"Viajé a los Esteros del Iberá el fin de semana largo de febrero. Me dedico a la fotografía y siempre me gusta visitar los parques nacionales y naturales", confiesa Milagros Castañeda en diálogo con MDZ. Ella es la autora del tuit que se hizo viral y que permitió a una pareja reencontrarse con las fotos que se habían tomado seis años atrás.

Esta fue su segunda visita a los Esteros del Iberá. "Me encontré con un paisaje bastante diferente", dice y sigue: "Por la sequía que estamos atravesando. Creo que eso propició que la laguna estuviera baja y yo pudiera encontrar la cámara. Al principio la pude ver semi enterrada. Me di cuenta enseguida de que era una cámara". Sin saber cuánto tiempo había permanecido en el barro, imaginó que no iba a funcionar pero se le ocurrió abrir el compartimento donde estaba la tarjeta de memoria. "Si bien los contactos estaban bastante embarrados pensé que podía funcionar y la traje conmigo", cuenta.

Milagros publicó su búsqueda en Twitter el domingo a las 14:45

Cuando logró ponerla en la PC encontró dos años de historia de la familia. "La última foto era de septiembre de 2016 en los Esteros del Iberá en lo que parecía una travesía náutica", comenta. Pensó mucho antes de escribir el tuit porque sentía que podía ser una invasión a la privacidad de la pareja. Trató de utilizar otras herramientas antes pero el sábado decidió publicarlo en redes: primero en Facebook, después en Instagram y finalmente, por consejo de sus amigos, en Twitter.

"Fue impresionante. En menos de seis horas me estaba comunicando con la dueña de la cámara", revela sorprendida a MDZ. Y reflexiona acerca de las expectativas que tenía antes de compartir la imagen. "Los Esteros del Iberá son visitados por miles de turistas argentinos y extranjeros. Pensé que si no eran argentinos iba a ser imposible localizarlos. Aún cuando me di cuenta de que eran argentinos pensé que iba a ser muy difícil hacerlo. La parte linda de las redes sociales permitió que se construyera este entramado que permitió que nos encontráramos súper rápido", reflexiona.

Unas horas después, la sobrina de Eugenia -la dueña de la cámara- se cruzó con el tuit y reveló que se trataba de su tía

Milagros se imaginó distintas historias y teorías. "Tenía un poco de miedo de la reacción de las personas cuando se vieran del otro lado, pero por suerte fue todo sorpresa y alegría", comenta y agrega: "Se encontraron con su historia y todo salió de la mejor manera posible". Antes de lanzar su búsqueda, pensó en un mundo de realidades que podrían haber cambiado desde 2016, pero hablando con sus amigos se dio cuenta de que "de cualquier manera iba a ser lindo encontrarse con esos recuerdos de hace siete años".

"Ya hablé con su dueña. Se llama Eugenia y vive en Mar del Plata. Las dos estamos conmovidas y emocionadas. Tenemos ganas de encontrarnos para cerrar un poco la historia mirándonos a la cara. Calculo que será así la devolución de la tarjeta", adelanta.

Cuando habló con Eugenia le preguntó por ese otro viaje a los Esteros del Iberá. "Me contó que era una travesía náutica y ella estaba en una segunda tanda de participantes, prestó su cámara a otra persona y a esta se le extravió. Desde entonces nunca más supo de la cámara ni imaginó que algún día se reencontraría con la cámara y las fotos", explica.