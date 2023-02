El inesperado guiño a Larreta de la tiktoker que criticó las rutas argentinas

Hace una semana, el video de una turista española criticando en duros términos a la Argentina en TikTok se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios no tomaron nada bien sus palabras y le respondieron de forma contundente.

La tiktoker española ahora volvió a viralizarse metiéndose de lleno en las elecciones presidenciales de 2023 dando su visión sobre a quién deberían votar los argentinos.

"La Ciudad de Buenos Aires me está encantando. Si empezaba el viaje por acá, no me iba. Está súper desarrollada, hay muchos sitios para comprar, está lleno de gente. No me parece para nada una ciudad insegura. Estoy paseando sola por aquí y estoy feliz de la vida", aseguró la turista española en un nuevo video.

Y luego agregó: "Este año hay elecciones en Argentina. Fijaos cómo está la Ciudad y cómo están las rutas. Fijaos en quién gobierna en cada lugar. Ahí lo dejo. Cada uno a su reflexión".

La tiktoker española se había viralizado hace una semana al quejarse porque sufrió dos pinchazos en la ruta que conecta Bariloche con El Chaltén y no tenía cómo comunicarse para solicitar asistencia. Seguido de eso, se endureció en su discurso y siguió criticando la infraestructura del país, por lo que fue criticada en redes sociales.