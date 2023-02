Guaymallén participará de la Vendimia, pero con la peor de las ondas

El miércoles se llevó a cabo la Pisada de la Uva en el shopping ubicado en Guaymallén. Este fue uno de los primeros eventos oficiales del calendario vendimial. Los ojos de los presentes estuvieron puestos en las 18 virreinas departamentales, las encargadas de pisar los racimos.

Con 16 cortes ya electas, salvo Ciudad (este viernes) y Maipú (el viernes 24), casi todas las reinas dijeron presente. Digo casi todas porque faltó una. Y sí, como era de esperarse, la única representante ausente fue la joven de Guaymallén, la anfitriona.

La virreina de Guaymallén sí estuvo presente, aunque se la vio casi siempre alejada del resto de las chicas y con su coordinadora al lado durante toda la noche, salvo cuando tuvo que subir al escenario. No voy a mencionar su nombre, ni tampoco el de la reina, porque probablemente ninguna de las dos decide cómo comportarse.

Todas las reinas departamentales dijeron presente, salvo Guaymallén.

Luego del veredicto dado por la Suprema Corte de Mendoza, en donde se dejaba en claro que Guaymallén debería elegir una representante vendimial, es llamativa la manera infantil y caprichosa que ha tomado el departamento para formar parte de la fiesta.

Cuando abrieron las inscripciones en total fueron 163 las jóvenes que quisieron ser parte de la Vendimia. Es decir que 163 personas probablemente soñaron con estar en este tipo de eventos. 163 jóvenes anhelaban llevar una corona, una capa y una banda con el departamento que representan.

La virreina de Guaymallén se quedó con el segundo premio tras el sorteo en la Pisada de la Uva.

Sacando la manera insólita y sin transparencia que decidieron los capos de la municipalidad para elegirlas, ahora, al parecer, tampoco dejarán que sean parte de los eventos vendimiales con tranquilidad. La virreina estuvo presente, pero gran parte de la noche estuvo alejada del resto y fue la única que en su banda no tenía absolutamente nada salvo la palabra "Guaymallén". Una banda blanca con letras de Word. Sin adornos, sin decoración, sin onda.

Ante la pregunta si la reina iba a ir la respuesta fue "tenía otros compromisos". Algunos directores culturales de otros departamentos estaban molestos con la situación. "No me parece que no participe de estos eventos. La Vendimia es parte de nuestro patrimonio, tenemos que cuidar estas tradiciones", dijeron por lo bajo. "Reina, embajadora, representante, es simplemente un título, pero tiene que estar", fue otro.

La derrota ante la Justicia fue "aceptada", pero la derrota política la están pagando las chicas que soñaban con la Vendimia. Los platos rotos y el enojo de la alta esfera de Guaymallén recae sobre unas pibas que simplemente quieren estar en aquello que vieron durante toda su vida.

Por decisión de la Justicia, Guaymallén deberá estar presente en la Vendimia, pero queda a las claras que serán el meme de Marcela Tinayre, queda a las claras que estarán "con la peor de las ondas".

Lo gracioso del destino... es que las ganadoras de la Pisada de la Uva fueron elegidas a través de un sorteo. De las 18 participantes, ganaron tres, entre ellas Guaymallén. ¡Felicitaciones, majestad! ¡Feliz Vendimia!