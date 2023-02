Premian a la primera obra que incorpora la lengua de señas en la trama de su historia

Desde que esta temporada se puso en escena la obra “En busca de la salvación”, mostró que no iba a ser un espectáculo similar al resto de la cartelera teatral del verano.

En primer lugar, porque es interpretada por actores pertenecientes a un taller de teatro inclusivo, que cuentan con capacidades diferentes: los hay con asperger, autismo, retraso madurativo, hipoacusia y este año se sumó un joven con síndrome de down.

Y la segunda característica es que los personajes de la historia que se relata, se vinculan entre sí utilizando la lengua de señas, como parte de la trama misma.

La docente y artista local Paula Di Rienzo es quien escribió, dirigió y puso en escena esta obra que tiene función todos los sábados a las 22, en el Auditorio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz (Liniers 50).

“Con el taller de teatro inclusivo que funciona anualmente en Carlos Paz teníamos muchas ganas de hacer temporada. Veníamos de dos años de pandemia por Covid-19 en los que había dando las clases online y recién en el 2022 pudimos retomarlas en forma presencial. Y fue entonces que surgió la idea de trabajar en una obra que pudiéramos poner en escena este verano”, empezó relatando a Mdz Paula Di Rienzo.

Durante todo el año, los alumnos fueron trabajando en la composición de personajes y en la improvisación para llevar adelante este espectáculo cuya premisa fue que todos los artistas se sintieran cómodos y ofrecieran en la cartelera teatral una propuesta divertida y original. “El año pasado se sumó al taller un alumno hipoacúsico. Y como tengo otro estudiante que se está por recibir de instructor en lengua de señas, él nos ayudó a aprender a comunicarnos”, explicó la directora teatral.

Una propuesta única en el país

Fue así que propuso al grupo teatral poner en escena la modalidad visual-manual como parte de la trama que iban a contar. Y para tal fin, se le explica al espectador que esto ocurre por primera vez en Argentina. “La mayoría de las obras que hay, cuentan con un traductor al lado. Pero nosotros no. La razón es que no queríamos que el público no desviara la mirada de la escena que interpretan los actores hacia un traductor”, aclaró Di Rienzo.

Con la convicción de que “el teatro sana y salva”, la joven directora señaló que las repercusiones que tuvo la obra fueron muy alentadoras. “Nunca pensamos que íbamos a tener una trascendencia tan grande. La experiencia es hermosa por la difusión que tiene, la repercusión en los medios y hasta el haber ganado un premio Carlos especial otorgado por el jurado”, comentó.

Como consecuencia del alcance que tuvo la obra “En busca de la salvación”, el taller de teatro inclusivo de Di Rienzo fue declarado de interés cultural y legislativo. Cada uno de estos reconocimientos le dio más empuje a este espacio que funciona todo el año en Villa Carlos Paz y que este año arrancará en marzo nuevamente con las clases dirigidas a personas con capacidades diferentes. Tanta fue la repercusión que, tras la temporada de verano, la compañía teatral comenzará con una gira por el interior provincial y fue invitada a hacer funciones en otras provincias, incluida Mendoza.

“Con este espectáculo logramos hacer realidad un proyecto que tenía hace muchos años en mente: hacer una obra de nivel profesional, con un argumento bueno, divertido y que dejase un mensaje al público, desde el lado del respeto y del amor. Este verano logramos ese objetivo. Y gracias al boca a boca, cada vez tenemos más espectadores. La última función fue necesario agregar más sillas en el auditorio por la cantidad de gente que se acercó a vernos”, aseguró orgullosa la docente.

“Mi meta a futuro es que los alumnos también puedan obtener un sueldo a partir de la actuación. Yo vivo del arte y los chicos también necesitan trabajar y lograr su propio ingreso económico”, señaló Di Rienzo.

Una historia que resalta los valores y virtudes

“En busca de la salvación” cuenta la historia de dos pastores, uno belga y otro alemán, que invitan a sus fieles a salvar sus vidas, pero cuyo verdadero interés es quedarse con su dinero. “La obra tiene varios mensajes. El principal es mostrar que por más que seamos todos diferentes -porque no es verdad que todos somos iguales-, cada uno de nosotros tenemos que sortear distintas dificultades pero también contamos con virtudes y valores, que son los que tenemos que lucir y fortalecer en nuestras vidas”, señaló la directora. Paula Di Rienzo, escritora y directora de este proyecto inédito.

El elenco lo integran: Raúl Montaña, Matías Montaña, Federico Fonseca, Juan José Romero, Anita Luz, Gabriel De Filippis, Tomás David Jiménez, Mariano Petropulo, Manuel Domínguez, Claudio Pedro Martín y Valeria Stefania Nicoletti.

La lengua de señas es incorporada en el momento en que los personajes interactúan -y que los actores manejan perfectamente- y no es necesaria la presencia de un traductor, lo que convierte a la obra de teatro en una propuesta también inclusiva para público hipoacúsico.