José María Muscari logró colocar sus tres obras entre las más vistas de este verano

Con 46 años, José María Muscari es desde hace más de diez años uno de los directores teatrales más populares en el medio artístico. Escribe obras teatrales desde los 18 años y en abril de este año pondrá en escena su creación N°70, que tendrá por nombre Plagio y promete ser transgresora como en su momento lo fue Sex.

Este último espectáculo, que hace más de cuatro años irrumpió en la escena nacional derribando tabúes y estereotipos, hoy está en escena con dos elencos paralelos: uno en Buenos Aires y otro en Carlos Paz. Ambos son dirigidos por Muscari, como así también la obra Perdida Mente en Mar del Plata. Y las tres, lograron colocarse entre los cinco espectáculos más vistos -cada uno de su propia plaza teatral-, según el ranking semanal que realiza la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet).

De visita en Villa Carlos Paz, Muscari dialogó con Mdz Online sobre el momento en que se encuentra su carrera y adelantó cómo será su próximo proyecto, que propone una puesta única y disruptiva en el teatro nacional, ya que no existen antecedentes similares.

José María Muscari.

“Estoy muy contento por poder estar haciendo lo que realmente me gusta, por soñar ideas y poder concretarlas. Y que haya producciones que apuesten a mi y artistas a los que convoco y que me dicen que sí. Y, por el otro lado, que el público también responda y las obras funcionen en las boleterías. En este caso, Sex y Perdidamente, que son mis obras en escena, por suerte están entre las más vistas en Buenos Aires, Mar del Plata y Carlos Paz”, confirmó el director.

“Esto me da mucho orgullo y me siento un beneficiado. Por eso trato de responder a este compromiso de ser un elegido en medio de tanta oferta teatral en las tres plazas. Y lo hago con mucha responsabilidad, mucha rigurosidad y mucho trabajo, para que función tras función, estos espectáculo sean cada día mejor”, aseguró.

Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa protagonizan "Perdida Mente".

Una carrera de 28 años

Aunque admite que le gusta la palabra “transgresor” cuando se lo describe como director, asegura que “la transgresión tiene más que ver con quien ve los espectáculos que con quien los hace”.

"Yo siento que soy un creador que no tiene prejuicios y que eso es lo que me permite soñar o realizar cosas que quizás otros dudarían más en hacer. En mi caso, tengo una idea y voy para adelante. Y por suerte tengo una red de artistas y de productores, que confían y apuestan a ello. Por eso, me encanta poder ser referente de un espectáculo totalmente vanguardista, diferente, atípico o zarpado, como lo quieran llamar, que es Sex. Y ser, a la vez, quien pone en escena una obra como ´Perdidamente´ donde en el escenario se baten en un duelo actoral Leonor Benedetto con Ana María Picchio. Y que también sea una de las obras elegidas por la gente, aún cuando no se enmarca dentro de lo que pueda llamarse algo ´transgresor´. Creo que esto quizás me convierte en un creador inclasificable, y eso me gusta", admitió.

Aunque tiene una larga carrera como escritor de obras y director teatral, en el ámbito del teatro comercial recién hace poco más de una década comenzó a ser uno de los más mencionados y exitosos del medio. “Yo tengo 46 años, dirijo desde los 18 años y Sex fue mi obra número 68. O sea que llevo muchos más años dirigiendo, que no haciéndolo”, señaló divertido.

Pero a la vez, admitió que su popularidad y su consagración no llevan “un recorrido tan grande”. “Para la gente, es como que mi carrera tuvo una escalada muy vertiginosa en los últimos diez o doce años, a los que estoy muy agradecido. Pero hubo mucho trabajo por detrás previo a ese salto a lo comercial. Fue ir subiendo peldaño a peldaño en forma sostenida durante mucho tiempo”, aseguró.

“Por eso, cuando llegó esa popularidad no me sorprendió tanto. Porque fue el resultado de ese recorrido. Y, en segundo lugar, siento que hay mucho crecimiento detrás como para poder sostener esto que ocurrió. No fue de la noche a la mañana que me fue bien. Todo lo contrario. Fue el resultado de mucho trabajo, de mucho tezón, de mucho esfuerzo”, enumeró Muscari.

El director contó además que muchos artistas lo llaman para participar de sus obras o se proponen para castings. Al respecto, señaló: “Me pasa muy seguido y yo lo tomo con mucha alegría. Me encanta que los artistas se imaginen en un trabajo mío. De hecho, de esos llamados o esas propuestas, han surgido espectáculos míos”. José María Muscari.

Cómo será Plagio, su próxima obra

Mientras disfruta de las mieles del éxito de sus tres espectáculos en cartel esta temporada, Muscari no descuida su creación N°70. “Mi próxima obra se llamará ´Plagio´ y va a debutar a mediados de abril en el teatro Regina de Buenos Aires”, adelantó.

“Gira en torno a tres diferentes parejas que hacen la misma obra pero en diferentes funciones y días de semana. Hay una pareja de dos mujeres, otra de dos hombres y una tercera de un hombre y una mujer. La misma obra plantea la pregunta si el amor es igual a pesar del género de la persona que elegís amar. El público va a poder ver la misma obra, que se representan en diferentes días, con distintos elencos. La verdad es que no hay antecedente de un espectáculo montado así, y eso me gusta”, afirmó.

Tampoco tuvo antecedentes la forma en que llevó a su obra Sex a distintas plataformas cuando el mundo teatral se paralizó durante la pandemia por el Covid-19. Pero para Muscari, esa experiencia quedó como parte de un contexto determinado.

“Yo aprendí un montón durante la pandemia. De hecho, fue mi inspiración para escribir ´Perdidamente´. Por el otro lado, para Sex fue un espaldarazo increíble porque en el momento en que el mundo del espectáculo estaba en crisis porque no se podía hacer teatro, nosotros nos pudimos reinventar. Y pude no solo generar economía para todo el equipo sino que un montón de gente no nos hubiera podido ver de otra forma”, recordó.

“Llegamos a otros países, de otras latitudes. Juntamos una cantidad de espectadores que quizás en una obra de teatro convencional no podría físicamente hacerlo. Nos llegaron a ver 20 mil espectadores por semana. Pero también considero que cada cosa tiene su tiempo. El teatro es el encuentro real de las personas, es esa la experiencia. No añoro nada de lo virtual que nos dio la pandemia. Disfruto más que la obra se pueda poner en escena en tres ciudades diferentes con tres elencos distintos y que la gente pueda ir a verla al teatro”, subrayó.

Por último, Muscari reveló cuál es su fuente de inspiración para sus creaciones. “Yo creo que uno es su contexto. Uno está todo el tiempo hablando de lo que le sucede. Algunos con mayor poder de metáfora y otros de una forma más directa. Pero uno es la vida que vive, las noticias que consume, las comidas que lo alimentan, las relaciones emocionales, lo amoroso y tóxico que te toca atravesar, los vínculos que establece, el consumo cultural que hace… todo eso nutre una obra. Yo siento que todo lo que sucede en Argentina y a mi alrededor termina siendo fuente de inspiración de una dramaturgia o de los espectáculos que termino concretando. Eso pasó con Perdidamente y la pandemia. En ´Plagio´, hablo de lo que pasa con el amor contemporáneo. Creo que cuando la obra se estrene, la gente se va a encontrar y se va a referenciar un montón con lo que nos toca vivir. Con lo que ocurre con las redes sociales, y las dudas sobre el paradigma del mundo emocional que la obra abre, porque ´Plagio´ dialoga mucho con el presente”, subrayó.