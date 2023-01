Iliana Calabró muestra su perfil más sensual en Sex Recargado

Con 18 artistas en escena, una barra incluida, y un elenco de talentos dirigidos por José María Muscari, este verano Iliana Calabró y Juan Palomino encabezan la obra Sex Recargado en Villa Carlos Paz.

El show para mayores de 16 años y con éxito asegurado, cuenta con coreografías de Mati Napp, y pone a Iliana en un rol jugado, donde el público conoce una versión nueva de la querida actriz de gran personalidad y una sensualidad arrolladora.

“Si bien salgo ligera de ropa, no tengo desnudos en el espectáculo”, aclara de entrada Iliana en una entrevista que realizó con MDZ Online. “Me parece que el erotismo pasa más por darle rienda libre a la imaginación que por la exposición tan directa del cuerpo. Sin embargo, utilizo un vestuario que me permite la sugerencia y jugar con la sensualidad. Lo que quiero decir es que, más que de la desnudez del cuerpo, de lo que habla la obra Sex Recargado, es de poder jugar con el erotismo que nace de que cada uno, usando sus propias herramientas de la seducción”, comenta Calabró.

Según señala, hay diferentes propuestas que se van sucediendo en el show desde la ambigüedad y desde los distintos gustos y elecciones sexuales, y es por eso lo que la actriz define como premisa de Sex, “la desnudez de la propia sexualidad”, y asegura que la misma que no pasa solamente por lo visual.

Iliana Calabró en Sex Recargado.

Foto: Gentileza Prensa Palladium Hotel Group.

Todos los sentidos a disposición del show

No es la primera vez que José María Muscari convoca a Iliana para sumarse a este espectáculo que ya lleva cinco años presentándose en el Gorriti Center de Buenos Aires y dos años realizando temporada en forma simultánea en Mar del Plata, Carlos Paz y CABA. “Esta vez acepté. Me agarró en otro momento de mi vida, ya con mis hijos grandes y sintiéndome muy segura y centrada. Muscari volvió a convocarme cuando me encontraba de vacaciones, relajada y con la cabeza liberada. Y dije: ´¿porqué no volver a incursionar en el público adulto?´”, cuenta Calabró.

Cabe recordar que años atrás, Iliana había descollado como vedette en una revista llamada “TermiNestor”, en el teatro Candilejas de Carlos Paz, bajo la producción de Jordan, que integraban por esos años Jorge Guinzburg y Daniel Comba.

Sin embargo, la actriz aclara que no es lo mismo ponerse el traje de vedette a realizar un show como Sex donde se hablan de cosas muy profundas y que para muchos siguen siendo un tabú. “Luego de pensarlo y aceptar sumarme a esta propuesta, cada día que pasa estoy más convencida de que era mi momento para hacer este espectáculo, que se realiza en forma coral. Porque uno depende de todo el entorno que tiene a su alrededor para poder dejar un mensaje en el público muy interesante”, analiza. Leyenda

Tan interesante ve ese mensaje como el cambio que observa en el público a lo largo de cada función. “Ves espectadores que entran con inhibiciones y prejuicios a la sala del teatro Melos, pero a lo largo de la obra se sueltan. Ves que se permiten cosas que antes quizás ni se las hubieran imaginado en este juego escénico que propone Sex,, en el cual se rompe la cuarta pared”, asegura.

En Sex Recargado, todo está cuidadosamente coreografiado y puesto a disposición del público. Sus artistas caminan e interactúan con los espectadores todo el tiempo. “Todas las disciplinas y todos los sentidos están puestos a disposición del show. Por ejemplo, antes de salir a escena lo último que hago es ponerme perfume porque caminamos los pasillos laterales y atravesamos la platea. Y aunque estemos en penumbras, al percibir el aroma, el espectador se da vuelta cuando vas pasando en las líneas de mesas, donde también pueden disfrutar de un rico trago. Quiero decir: el público nunca permanece pasivo. Pasan cosas todo el tiempo. Tienen que mirar a un lado u otro: arriba del escenario, en los laterales, en las pasarelas, en las plataformas.. y eso ya moviliza al espectador, que se relaja con el gran show, la música, el vestuario y todo el despliegue de Sex”, comenta la actriz.

“Todos son estímulos para poder conectar a la gente con su propio erotismo, con sus zonas ocultas, y dar la posibilidad de que todos vean representada su elección desde un lugar muy respetuoso y sin juzgamientos”, aclara además.

La Troupe de Sex Recargado

Iliana destaca que en la obra se encuentran físicos de todo tipo y de todas las edades. “Ya no va el cuerpo hegemónico, más allá de que hay figuras bien trabajadas. Pero entre medio encontrás gente normal, que vive y expresa su sexualidad logrando movilizar al otro. Esta apertura que logra Muscari es muy interesante y quizás sea una de las claves del éxito de esta obra teatral, en cada plaza en la que se presenta”, analiza Calabró.

En lo profesional, Iliana cuenta que Sex le permite jugar con distintas disciplinas como el baile y los ida y vuelta entre el erotismo real para descontracturarlo al minuto siguiente con humor. “Está bueno porque no te encasilla en un rol. También el show tiene su parte en donde se invita a la gente a participar, bailar y disfrutar de la fiesta que se termina armando junto a los artistas”, cuenta.

Entre los comentarios que Calabró recibe por parte del público que noche tras noche la espera a la salida del teatro Melos, la actriz destaca la devolución que le hizo una turista días atrás. “Me dijo: ´Si te viera tu padre (por el capocómico Juan Carlos Calabró) estaría muy contento, porque a vos se te ve feliz con el trabajo que estás haciendo”, destaca. Calabró junto a Juan Palomino. Foto: Gentileza Prensa Palladium Hotel Group.

Iliana admite que una de las cosas que la decidió a subirse a la troupe de Sex es que iba a presentarse en Villa Carlos Paz, una plaza teatral cuyo público siempre ha sido incondicional con ella. “Siempre me siento apoyada, contenida y valorada cuando vengo a esta ciudad. Es una plaza donde siento que el cariño es recíproco. Y creo que finalmente tenía que ser acá donde tenía que protagonizar este espectáculo”, reflexiona.

“Es aquí, en Córdoba, donde valoran el esfuerzo que uno hace para no desentonar con las bailarinas del elenco, que tienen 20 o 30 años. Y siento que esta temporada me está aportando mucho a mi crecimiento personal, porque conlleva mucha preparación física, el cuidarte, verte y sentirte bien. El público es menos exigente que lo que es una misma”, confiesa.

La troupe de Sex Recargado, que tiene a Calabró junto a Palomino como cabezas de compañía, se completa con Andrea Ghidone, Barby Silenzi, Flor Marcasoli, Gabo Usandivaras, los cantantes Charo Bogarín y Gustavo Remesar, y Rodrigo Jara, que lidera el elenco de virtuosos bailarines compuesto por María José López, Mateo Gaido, Flavia Daza, Rodrigo Avellaneda, Luli Álvarez, Vane Londero, Alan Orellana, Uriel Sambrán.

“Este es un grupo muy lindo y talentoso. Sabemos que cada uno ocupa un rol y que entre todos armamos una propuesta que es distinta a lo que se presentó la temporada anterior. Y la gente sale feliz porque la obra logra que se desinhiba sin presiones; logra que pueda explorar y conocer qué le pasa a cada uno con este juego de erotismo y sensualidad que está muy bien logrado”.

Sex Recargado tiene funciones de martes a domingos a las 22 horas y las entradas se compran en boletería del teatro Melos (Alberdi 50) o en PaseShow.