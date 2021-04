José María Muscari: “Ser influencer no depende de la cantidad de seguidores”

Hay quienes dicen que en la vida es mejor tener calidad de amigos antes que cantidad. Esto mismo ocurre con los seguidores de los influencers: no se trata del número de gente que ve sus publicaciones en la web, sino del poder que tiene ese contenido en los otros. Esto es algo que José María Muscari lo tiene muy claro y que tuvo en cuenta a la hora de elegir con quienes trabajar en Redes, su nuevo espectáculo.

Él, a pesar de tener miles de seguidores en las redes y mostrarse muy activo con el material que comparte diariamente, prefiere considerarse un "creador de contenido con una pata en las redes". El término influencer, que tan de moda está en la actualidad, no lo siente como propio.

Muscari acaba de salir de una entrevista en la tele, se sube a un taxi y atiende en su celular la llamada de MDZ. Antes de entrar al gimnasio tiene unos minutos para hablar de la obra que, esta noche, estrena vía streaming. Con respecto a su nueva propuesta, que ya tuvo su estreno presencial en el Paseo La Plaza el pasado 13 de abril, cuenta: “Es mucho más que un espectáculo totalmente vanguardista. Propone todo el tiempo que uno se repregunte cosas alrededor del vínculo con la virtualidad, con el manejo de las redes, de la mass media, de la hipercomunicación. Los temas que plantea Redes son verdaderamente contemporáneos, tienen que ver con el universo millennial, centennial”.

Y agrega: “No es exclusivamente para la gente a la que le interesan las redes. Quienes no las manejan se van a sentir identificados con el personaje de Inés Estévez que es una especie de Alicia en el país de las maravillas en este Italpark del futuro”.

- ¿Cómo ves la comunicación interpersonal hoy, en este contexto pandémico? ¿Qué lugar o qué rol ocupan las redes sociales?

- Ocupan un lugar fundamental. Las redes se han convertido en una adicción y también, en una herramienta. Estos son determinados temas que el espectáculo los pone en jaque, que los revisa. Hace preguntas alrededor del punto de la interconectividad: hasta a dónde afecta a nuestros vínculos amorosos, hasta a dónde le tenemos miedo a la cancelación, hasta dónde la virtualidad es real o es simplemente una fantasía virtual. Todos esos parámetros que son preguntas que, a veces no tienen respuestas, atraviesan la experiencia de Redes. Por eso, pegó tan fuerte en las dos únicas funciones que hicimos: se agotaron las localidades del aforo y el público aplaudió de pie. Me gusta definir al espectáculo como un show conceptual con coreografías muy poderosas y cosas en escena que lo vuelven muy potente y desafían la mirada del espectador. Es muy entretenido con una impronta visual muy fuerte.

- En tu caso, ¿qué uso le das a las redes sociales?

- Soy bastante activo. Comparto mucho en relación a mi cotidiano, a mi trabajo, a mis logros, a mis angustias. La gente que me sigue en Instagram conoce mucho de mi vida y mi personalidad. Las redes son un arma de construcción. En mi caso particular, por ejemplo, el 15 de mayo voy a dar una MasterClass de creatividad e invención gracias a ellas. La gente desde hacía mucho tiempo me pedía en las redes que, de alguna manera, compartiera mis herramientas. Si no hubiera tenido redes o esa interacción directa con el público no me hubiera enterado que existía esa necesidad o ese deseo de que comparta de alguna manera mis herramientas creativas.

- ¿Te considerás influencer?

- Emmm, no sé. Me cuesta definirme así, me gusta más considerarme un creador que tiene una pata puesta en las redes. Me sigue mucha gente: en Twitter, medio millón de seguidores; en Instagram, 240 mil; en Facebook, aunque parece una red super demodé, tengo más de 100 mil personas que me siguen. Es mucha gente en diferentes lugares y es una vía de comunicación muy poderosa. A pesar de que no me defino como un influencer porque no es mi actividad principal, si creo que influencio desde las redes y el afuera me ve como un influencer. Me ubican en ese “aura” de personas que, dentro de las redes, tienen un lugar destacado. Lo tomo como parte de mi trabajo. Ser o no ser influencer no depende de la cantidad de seguidores, sino de tener algo para decir y algo para hacer más allá de la gente que te siga. Foto: Instagram / José María Muscari

- A lo largo de tu carrera te has caracterizado por ser un gran transgresor con tus puestas en escena, ¿esto se da en este espectáculo? ¿De qué manera?

- En principio es un espectáculo que ya de por sí transgrede. Toca un tema que no es habitual para el mundo del teatro y la construcción del elenco tampoco lo es. Por un lado, está Inés Estévez que es una actriz totalmente legitimada y por el otro, el grupo de los influencers. Hasta este momento, no hubo un espectáculo con influencers hablando del mundo de las redes. Las veces que fueron convocados para estar en un escenario, lo hicieron para actuar o hablar de otros temas que no son las redes, que son su especialidad. Además, se incluye la presencia de una niña que tiene nueve años y que la rompe en las redes. Es un espectáculo muy atípico porque propone un desafío que tiene que ver con la incorporación de códigos QR a la experiencia. Cuando uno está sentado en la sala escanea determinados códigos que te guían a la experiencia y te generan una interacción directa con eso que está pasando en el escenario. De alguna manera, si tuviera que definir al espectáculo, diría que es una especie de Black Mirror teatral (Nota del R.: serie de ciencia ficción que analiza, en parte, cómo la tecnología afecta al ser humano).

- Cuando se ingresa a una sala teatral al espectador se le pide, por lo general, que apague su teléfono celular. Acá es todo lo contrario…

- Exactamente. En Redes lo que te pedimos es que vengas con el teléfono muy cargado y muy activo porque forma parte de la experiencia. Incluso, durante el mismo espectáculo, el celular es solicitado para que vos actives determinadas cosas: desde mandar un audio de WhatsApp a tomar una captura de pantalla, escanear un código, interaccionar con lo que está pasando, iluminar la escena, etcétera. Van sucediendo diferentes cosas dentro de la experiencia que la vuelven muy particular.

- ¿Qué cambios tuviste que aplicar para llevar a cabo la puesta por streaming?

- Por un lado, llegamos a filmar determinadas cosas y otras se hacen en vivo, en el momento en que uno entra y ve la experiencia. Por el otro, hay determinados videos que fueron generados especialmente para el streaming y no están en la experiencia presencial. Esta instancia desafía toda nuestra creatividad y genera algo que, para mí, está buenísimo: a pesar de la adversidad, intentar estar cerca del espectador.

Para agendar: Redes, viví tu experiencia.

A partir de hoy: martes, miércoles, viernes y sábados, 21 horas, vía streaming. Entradas ($1000) en PlateaNet.