Cuáles son las salas de cine donde se podrá acceder a entradas a precios promocionales

Comienza la Fiesta del Cine con precios muy accesibles en más de 600 pantallas de todo el país entre el domingo 12 y el martes 14. La iniciativa fortalecer el aumento del público en las salas de proyección y cuenta con el apoyo de entes públicos y privados.

Las entradas en promoción solo incluyen proyecciones en 2D y 3D y la venta anticipada ya está disponible mediante el sitio web fiestadelcine.com.ar. El precio convenido para estas exhibiciones es de $450 y será válido durante el 12, el 13 y el 14 de febrero.

Aunque la industria cinematográfica no fue la única golpeada por la pandemia en 2020, si fue una de las que se vio más afectadas, con una gran cantidad de cierres de salas. Luego, tras la posibilidad de volver a los cines, hubo un "boom" que igualmente no pudo alcanzar cifras previas.

De la iniciativa, participan el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ministerios y secretarías provinciales, y tanto distribuidoras de cintas como empresas exhibidoras. De la misma, formarán parte más de 600 pantallas de todo el país, lo que conforma un gran porcentaje de ellas.

En el evento, no solo se verán incluidas las proyecciones del producciones nacionales, sino que estarán disponibles productos de toda la cartelera. Entre ellas películas como la nueva secuela de Ant-Man, The Innocents, The Georgetown Project y Rojo profundo, que se estrenan hoy en un gran número de salas.

Los cines que participarán de la Fiesta del Cine 2023