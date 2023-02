Las urgencias ambientales que posee Mendoza de cara al futuro

Las problemáticas ambientales a nivel mundial son variadas y atraviesan a todos los países independientemente de las condiciones socioeconómicas del lugar. En el caso de Mendoza, los conflictos relacionados con el ambiente son la sequía que azota a la región y ha puesto en jaque la conservación de los humedales, el deterioro del arbolado público, la contaminación del aire por las emisiones que se producen ante el deterioro del parque automotor, la disposición de los residuos y el fracking. MDZ entrevistó a Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cullunche para abordar todos esos temas y conocer la visión crítica de una de las referentes en ambiente a nivel nacional.

- ¿Cómo evalúa la situación de los humedales en la provincia?

Estamos muy preocupados con la problemática de los humedales ya que es algo que venimos viendo desde hace un tiempo pero se ha agudizado en los últimos cuatro o cinco años. Más allá de que es real el cambio climático, el calentamiento global y la sequía que estamos viviendo...vemos que no hay decisión política para tratar la problemática. No se aprueba la Ley de Humedales provincial y la nacional tampoco. Todos sabemos lo que está pasando y no vemos decisión política para trabajar en el tratamiento, restauración y recuperación de los humedales; pasa todo lo contrario ya que se está haciendo un uso discrecional del agua en otros ítems que se podría.

No hemos logrado que el Departamento General de Irrigación y el gobernador se sienten para tratar esta problemática. No es sólo ir a tomar mate a una laguna y disfrutar turísticamente, hay una cuestión de económica y de salud que involucra a los humedales. Son imprescindibles para mantener la sanidad de un ecosistema, para generar el agua, limpiarla, purificarla y morigerar la temperatura de una ciudad además de la cuestión económica, estos verdaderos oasis naturales tienen que ver con la generación de todos los alimentos que come el Gran Mendoza.

- ¿La sequía se observa en todos los humedales de Mendoza?

Ha nevado menos pero sabemos que el agua se desvía en sus trayectos y no se controla como se debería controlar. Estos desvíos que van para regar cultivos que no están autorizados o de repente extensiones nuevas de hectáreas para cultivar que no no se controlan, emprendimientos inmobiliarios nuevos con parques con pasto que es irreal en una provincia como ésta. Hay una doble vara...cuando se hizo el dique Potrerillos se había prometido una cuota mínima ecológica hacia los humedales y eso nunca se concretó. Nos parece totalmente injusto inclusive para la gente que vive hacia el norte que es toda la zona de Lavalle donde el agua no llega pero vuelvo a repetir, nosotros creemos que tiene que haber una decisión política para restaurar los humedales y mandarles una cuota mínima ecológica.

En la Laguna del Diamante se observan los efectos de la sequía. Foto: Andrea Ginestar

- ¿Falta decisión y gestión ambiental en Mendoza?

Mes a mes tenemos noticias de árboles que se caen sobre autos, erradicaciones masivas por parte de municipios sin tener en cuenta el impacto ambiental que eso genera. Hay un discurso de que te vayas olvidando de los árboles porque no va a haber agua para regar...entonces el último cierre el portón y apague la luz. Con el calor que ha hecho estos días, Mendoza sin árboles sería imposible. Los árboles están cayendo por falta de riego y por las obras que se hacen de acequias, veredas y caños, nichos insuficientes para contener el árbol, le tapan la ventana de humectación.

El Parque San Martín que tiene turno de agua está en malas condiciones. Se ha concesionado a una empresa privada pero los tomeros que antes cortaban el agua y desviaban el recurso hoy no lo hacen. El agua que pasó de noche se perdió...no hay gestión ni capacitación. Se hizo un censo que ya no va a dar el número real porque se hizo hace un montón de años con drones que sacaron fotos de malísima calidad, no se podían identificar los árboles y si hoy dan el resultado ya no es el número existente. Un político que hoy se está candidateando habló de 35.000 árboles que ya no están pero si hoy me dan ese número no es real porque todos los días están erradicando árboles.

- ¿Cómo evaluás lo que se está haciendo en el Ecoparque?

Con el nuevo director todavía no hemos tenido ninguna reunión, se enojan cuando hablamos pero podemos acceder a información. Vemos con buenos ojos que hayan trasladado animales del antiguo zoológico pero los anuncios de las obras que se van a realizar en ningún caso van a mejorar la infraestructura para dar mejor calidad de vida a los animales que ahí quedan. Se van a hacer bares, restaurantes y biblioteca pero no dicen nada sobre los animales, seguimos con 1.800 seres vivos que están ahí encerrados y no he leído sobre mejoras de infraestructura para esos animales.

Estamos igual que ustedes los periodistas que se supone que pueden tener más acceso a información, no hemos podido entrar y nadie puede ver cómo está todo ahí. El nuevo director entró hace muy poquito y no es porque sea joven, pero nosotros peleamos durante más de 20 años mejoras para el zoológico. Yo sé lo que hemos vivido y han pasado los animales ahí, él hace muy poquito que está y ojalá logre algo pero ya está terminando esta gestión y no vamos a ver nada, no sé cuánto tiempo más va a seguir cerrado...ya pasó un tiempo prudencial.

La médica veterinaria Jennifer Ibarra está al frente de la Fundación Cullunche desde hace 3 décadas

- ¿Cómo evalúan lo relacionado a la conservación de la fauna que es algo que ustedes siguen muy de cerca debido al rol que tiene la Fundación a nivel provincial?

Estamos cumpliendo 30 años de creación de la Fundación que nace a raíz de la creación del cuerpo de inspectores ad honorem de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, lugar donde empezamos a combatir el tráfico ilegal y las cazas furtivas junto con los inspectores de planta de ese momento. Hemos venido trabajando muchísimo pero lamentablemente los inspectores que fueron jubilándose no volvieron a ser renovados y estamos quedando muy poquitos. No obstante, debo decir que el Departamento de Fauna trabaja muy bien en conjunto con la Policía de Seguridad Rural del Ministerio de Seguridad que ha ido a suplir un poco la falta del Departamento de Inspección que no debería haber cerrado nunca.



- En cuánto a los incendios, ¿cómo evaluás la gestión?

Hay una falta de trabajo en conjunto...de sentarse en una mesa todos los municipios junto a Defensa Civil con la Dirección de Recursos Naturales, bomberos para ver qué recursos hay y cómo ordenarlos. Falta trabajar con la dirección de Ganadería y con los productores para que ellos accedan también a tener limpias las picadas cortafuegos y los caminos. Nunca hemos estado de acuerdo con el nombre de Plan Nacional o provincial de Manejo del Fuego, hay que cambiar el nombre... debe ser plan nacional o provincial de lucha contra incendios, como están las cosas no podemos darnos lujo de perder ni una sola hectárea más de monte nativo.



- ¿Cuáles son las problemáticas ambientales en las que Mendoza debería hacer foco?

Se llenan la boca diciendo queremos luchar contra el cambio climático, queremos ser municipios sustentables pero el tema de la basura sigue siendo un tema pendiente. La basura es generadora de gases de efecto invernadero y no he visto una propuesta concreta para manejar el tema de la basura.

Por otro lado, me preocupa mucho el parque automotor que está bastante deteriorado. La situación económica ha hecho que se llegue a eso...siguen existiendo grandes emisiones de partículas en suspensión y de dióxido de carbono porque están en mal estado. El avance la desertificación es otro tema que por ahí no lo podemos manejar mucho ya que está relacionado a las lluvias o nevadas. El tema del arbolado es totalmente preocupante porque vemos una lucha desbalanceada entre el avance inmobiliario y las empresas privadas que podan y por último, el posible avance de la megaminería y fracking que se llevaría millones de litros de agua.



- ¿Se sienten incluidos en las consultas que realiza el gobierno nacional y provincial?

Hay profesionales que son subestimados y no son tenidos en cuenta, pasa lo mismo con las organizaciones como médicos de pueblo fumigados. Está lleno de profesionales que pueden aportar pero como no están en el ambiente no son tenidos en cuenta. Hoy hay un Consejo Económico Social y Ambiental lleno de empresarios y nunca más se llamó al Consejo del Ambiente que era el espacio que teníamos las organizaciones para opinar y aportar.



- Desde la Fundación están llevando a cabo una campaña para la compra de un vehículo, ¿podrías contar los objetivos que se han planteado?

Hace 30 años que funciona nuestra fundación, ponemos nuestros vehículos en el 90% de las veces para hacer operativos de rescate, liberar animales, para traslados y charlas en las escuelas... para funcionar mejor necesitamos comprar un vehículo de uso exclusivo para tareas de la Fundación. Nosotros nunca hemos tenido apoyo del gobierno, no tenemos subsidios, ahora solicitamos uno y nos lo van a dar porque tenemos gastos de entre 70.000 pesos por mes en alimentos solamente para los animalitos que recibimos el año pasado.

Estamos en una campaña de recaudación de fondo ya que la cuenta que hemos hecho es que si 10.000 mendocinos ponen 300 pesos, vamos a llegar más o menos los tres millones que serán desinados a la compra del vehículo.