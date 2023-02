La futura función de WhatsApp que será un alivio para muchos

WhatsApp es una aplicación de mensajería utilizada por miles de millones de personas en todo el mundo diariamente. Permite intercambiar mensajes de textos, contenido multimedia, ubicación, mensajes de voz y mucho más. Aunque cuenta con múltiples funciones, WhatsApp continúa agregando actualizaciones que mejoren la experiencia del usuario.

Uno de los problemas con los que nos encontramos los usuarios hoy en día es que no podemos escuchar notas de voz en un ambiente donde hay mucho ruido, salvo que contemos con auriculares en ese momento.

Para dar solución a este problema, WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá transcribir las notas de voz a texto, informa WABetaInfo, el sitio de noticias de WhatsApp.

Foto: WABetaInfo

Como se puede ver en esta captura de pantalla de WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una pantalla de introducción para explicar cuándo la transcripción de notas de voz no está disponible: "las transcripciones no están disponibles cuando no se reconocen palabras en la nota de voz o si están configuradas en un idioma diferente", explican.

Estas transcripciones siempre se realizan localmente en el dispositivo mediante la descarga de paquetes de idiomas relevantes y nunca se comparten con WhatsApp o Apple, por lo que el usuario seguirá siendo el único que puede escuchar el contenido de sus notas de voz.

La capacidad de transcribir notas de voz a texto está en desarrollo y se lanzará en una actualización futura para Android y iOS.