Negocio ilegal: buscaba un departamento en Mendoza y le ofrecieron alquilar un Procrear

Cintia Bustamante es una mendocina que lleva años tratando de cumplir el sueño que anhelan millones de argentinos, acceder a la casa propia. Hasta allí, su realidad no difiere demasiado de la de otros compatriotas que, día a día, ven cómo esa posibilidad se ha convertido en una meta casi imposible. Obligada a alquilar un lugar donde vivir, la mujer descubrió una situación indignante: una inmobiliaria ofrecía un departamento del Procrear.

La historia comenzó hace dos semanas, cuando Cintia fue contactada vía mail desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para informarle que había sido sorteada para acceder a una vivienda del programa provincial Mi Casa. Sin embargo, la alegría duró poco porque entre los requisitos necesarios para continuar con el proceso, necesitaba desembolsar 12 millones de pesos. "Soy cabeza de familia, con un sueldo bastante bajo, trabajo 9 horas por día de lunes a lunes, ¿de dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Para cualquier familia mendocina conseguir 12 millones de un momento para otro es una locura, por eso tuve que dar de baja el programa", contó la mujer a MDZ.

Caída la posibilidad de la casa propia, al menos hasta recibir noticias del Procrear (programa en el que también está anotada), Cintia inició otro de los procesos que se ha convertido en un infierno para los argentinos no propietarios: alquilar. Fue durante esa búsqueda que la mujer se topó con un inmueble disponible en la intersección de Belgrano y Suipacha, es decir, en uno de los complejos Procrear de la Ciudad de Mendoza. "Al principio, con el apuro y los nervios que tenía no leí bien la descripción del artículo, pero cuando empecé a juntar los documentos para armar la carpeta, descubrí que se trataba de una unidad del Procrear, ahí estallé", relató la mujer.

Fue la propia Bustamante quien advirtió que el departamento aún figura en el sitio www.inmoclick.com.ar, portal donde el inmueble es ofrecido por la firma Baccarelli Propiedades. No obstante, cuando desde MDZ intentamos ingresar en la publicación descubrimos que la vivienda ya no está disponible por una simple razón: fue alquilada. La transacción fue confirmada por la propia inmobiliaria tras una consulta telefónica al respecto.

El departamento ofrecido está ubicado en el complejo Procrear de Mendoza

Aquí se puede acceder a la publicación: https://inmoclick.com.ar/2471-baccarelli-propiedades/inmuebles/597/ficha/departamento-en-alquiler-en-belgrano-y-suipacha.

Si bien es de público conocimiento que las viviendas del Procrear no pueden ser alquiladas por sus propietarios porque fueron construidas meramente como "vivienda familiar y de ocupación permanente", cada vez son más las personas que omiten esa obligación ofreciendo sus inmuebles a mendocinos y turistas. En ese contexto, miles de personas sufren ante la imposibilidad de acceder a un alquiler que puedan pagar.

"Me pedían 600 mil pesos para ingresar al departamento; mi bronca fue que mientras duró el proceso, mis compañeros de trabajo me fueron informando sobre otros departamentos y me terminé encontrando con que varios departamentos ofrecidos también eran del Procrear pero los utilizan para alquilárselo temporalmente a turistas. Me da muchísima bronca que no exista control sobre la situación, cuando somos muchísimos los que no tenemos vivienda y estamos buscando", culminó Cintia.