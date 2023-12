Anses: quiénes son los únicos que cobran esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue este martes con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales correspondiente al mes de diciembre. Sin embargo, hay que destacar que esta semana está el feriado del 8 de diciembre que conmemora a la Inmaculada Concepción de María.

Esta semana será el turno de los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), entre ellas por Vejez; por Invalidez; y Madre de 7 hijos.

Pensiones No Contributivas: fecha de pago diciembre 2023

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de diciembre.

Los pagos de asignaciones a Familiares de Pensiones No Contributivas se llevarán a cabo a partir del 11 de diciembre y hasta el 9 de enero. Esta será para todas las terminaciones de documento.

Qué pasará con los pagos el feriado del 8 de diciembre

Un dato clave de semana es que, al ser feriado el viernes 8 de diciembre, Anses no tiene dentro de su calendario ningún pago asignado para ese día. Estos se retomarán la siguiente semana, el lunes 11 de diciembre, pero esta vez ya no estará enfocado en las Pensiones No Contributivas.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo: fechas de pago diciembre 2023

DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre.

DNI terminados en 1: martes 12 de diciembre.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembre.

DNI terminados en 3: jueves 14 de diciembre.

DNI terminados en 4: viernes 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: lunes 18 de diciembre.

DNI terminados en 6: martes 19 de diciembre.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembre.

DNI terminados en 8: jueves 21 de diciembre.

DNI terminados en 9: viernes 22 de diciembre.

Asignación Por Embarazo: fechas de pago diciembre 2023

DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre.

DNI terminados en 1: martes 12 de diciembre.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembre.

DNI terminados en 3: jueves 14 de diciembre.

DNI terminados en 4: viernes 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: lunes 18 de diciembre.

DNI terminados en 6: martes 19 de diciembre.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembre.

DNI terminados en 8: jueves 21 de diciembre.

DNI terminados en 9: viernes 22 de diciembre.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: fechas de pago diciembre 2023

DNI terminados en 0 y 1: jueves 14 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 15 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 18 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 19 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 20 de diciembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento: fechas de pago diciembre 2023

Todas las terminaciones de documentos: del 11 de diciembre al 9 de enero.

Prestación por desempleo: fechas de pago diciembre 2023